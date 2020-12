Poesia e Allegria

agli amici della A

by MarioMusicum

per un’introduzione all’immagine e all’atmosfera cfr.: Che bedda Catania… (Variazioni … malinconiche su una poesia di Giuseppe Castiglia) (Se poetare assieme pensate non conviene ….) Poeti in collettivo? Cerchiamo un buon motivo! ………. Se diventar poeta vi sembra buona meta, bisogna triste o lieta cercarla dentro il sale, amaro da far male. Quel sale della vita che, ognuno ormai ben sa, mai appare rifinita. Bisogna un po’ soffrire e un po’ anche scherzare, ma poi ridisegnare i nostri sentimenti mondati dai lamenti. Però stando tra amici è ben farci felici e usare ritmi e suoni ché poi rendon più buoni. Curando la dizione, non farne mai ossessione e il cuor non tralasciare cercando l’emozione … Abbiamo un gran vantaggio, la scorza del buon saggio che fa già ben capire le nostre vere mire: cercar serenità perché la vita è bella e se una buona stella noi tutti ci protegge allora il riso è Legge, solo da rispettare. Amando la Natura e la Montagna e il Mare solo da preservare finché esistenza dura. Trovate più sicura cosa da individuare? Amici cari tutti, che siamo belli o brutti, è bello ritrovarvi! Cercando un’altra rima … direi che è meglio tardi se adesso è più di prima! …………

Nota programmatica

Qualsiasi cosa che si senta bella è tale basta che sia fatta col cuore, è quello che più conta. La bellezza del resto non vive di quantità ma solo di riflessi e va semplicemente riconosciuta anche nelle cose più banali.

Quanto a me, ho sempre considerato un privilegio riuscire ad apprezzare, capire ed amare la bellezza prodotta dai grandi e insomma a farla mia e soprattutto ad usarla anche per riprodurla e insegnare ai miei allievi a riconoscerla e ad amarla… Proprio nella convinzione, come affermava il mio Maestro, che si tratta di pensiero umano riflesso di generazione in generazione, non appartenenza individuale ma collettiva.

Un dono che i Grandi hanno avvertito come privilegiato e da restituire – esattamente come afferma con la massima semplicità il poeta-postino Troisi al poeta-poeta Neruda.