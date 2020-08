Un prestigioso riconoscimento: il saggio teorico-analitico del dott. Biagio Vitale, unico vincitore per l’Afam del Premio del Concorso nazionale Leonardo da Vinci 2020

by Musica&Musicologia

Il 24 luglio 2020 il dott. Biagio Vitale è stato proclamato vincitore del Concorso Nazionale Leonardo da Vinci 2020. Biagio Vitale, già facente parte dell’apprezzato e valente team della segreteria didattica dell’istituzione dell’alta accademia musicale (Afam) “Arcangelo Corelli” di Messina, è anche pluri-laureato presso la stessa istituzione. Il premio è stato attribuito infatti al suo saggio teorico-analitico dal titolo “Per una rappresentazione consapevole e concatenata del sound score. I Concerti in La minore di Clara e Robert Schumann”,

elaborato in estratto dalla sua tesi di laurea di I livello (“Il velo di Iside assai presto sollevato. Analisi comparativa dei Concerti per pianoforte e orchestra di Clara & Robert Schumann”, Biblioteca del Conservatorio, Messina A.A. 2007-2008), con il consueto supporto amorevole del suo relatore e curatore prof. Mario Musumeci.

Un fresco riconoscimento tanto al Conservatorio “Arcangelo Corelli”, l’Istituto Accademico Superiore degli Studi Musicali di Messina, quanto alle tradizioni innovative nello specifico campo teorico-analitico, in esso inaugurate già a partire dalla seconda metà degli anni ottanta e ininterrottamente supportate dallo stesso docente di Vitale: il prof. Musumeci, decano per l’intero corso della sua carriera di quell’innovazione fino ad essere riconosciuto come l’incontestabile ideale continuatore del caposcuola padre dell’analisi musicale in Italia, Marco de Natale.

Va evidenziato che il premio è espressamente finalizzato alla “valorizzazione del capitale umano della ricerca italiana” nonché alla “realizzazione della internazionalizzazione della formazione superiore” accademico-universitaria. Dunque un importante biglietto da visita della comunità accademico-universitaria italiana per il suo stesso riconoscimento nella ben più ampia comunità accademica internazionale.

Il prestigioso riconoscimento prevede oltre una ragguardevole borsa di studio in denaro anche la medaglia “Leonardo da Vinci” e un diploma di merito. Costituendo soprattutto un importante arricchimento del curriculum artistico-culturale-professionale del vincitore.

Altro dato estremamente lusinghiero: nell’occasione il dott. Vitale è stato l’unico allievo vincitore laureatosi presso un’istituzione accademica dell’Alta Formazione Musicale ed Artistica – appunto l’Istituto Superiore degli Studi Musicali “Conservatorio Arcangelo Corelli” di Messina – accanto a laureati di varie prestigiose istituzioni universitarie italiane (Politecnico TO, Bocconi MI, La Sapienza RM …).

Del saggio è prevista la pubblicazione nella prestigiosa collana di miscellanee teorico-musicologiche dei “Quaderni del Conservatorio di Messina”, al n. IX.

*************

Ecco una breve sintesi motivazionale dell’impostazione di fondo del lavoro.

Epidemia di colera in Germania nella prima metà dell’ottocento: il contesto storico e cronachistico in cui si predispone il legame profondo, artistico-culturale prima e simbiotico-coniugale dopo, tra la giovanissima Clara ed il più maturo Robert. Lei già molto precocemente proiettata verso gli allori del concertismo pianistico, lui già apprezzato musicista compositore e pianista nonché brillante critico musicale.

Lei al momento ancora sotto la prepotente tutela dell’arcigno padre Friedrich Wieck, didatta pianista stimato e rigoroso ma musicalmente mediocre e culturalmente limitato. Wieck, da padre violentemente possessivo qual era, contrasterà vita natural durante il matrimonio tra la figlia Clara e il musicista innovatore Robert Schumann.

La comparazione analitico-testuale e critico-estetica tra i due concerti per pianoforte ed orchestra, l’uno pressoché ineseguito di Clara e l’altro arcinoto ed eseguitissimo di Robert, alla luce di questa progressiva simbiosi umana ed artistica. Che bene illustra questa cronaca ottocentesca, esprimendola fino alla disvelata ineffabilità di una sonorità intimamente vissuta e pure narrativamente congruente. Così diventando la musica uno specchio del tempo, tra corsi e ricorsi storici, finanche riconoscibile nella drammatica ma realisticamente umana cronaca odierna…

Ed ecco le più esaustive motivazioni proposte in candidatura dall’Autore stesso:

I giorni nei quali queste righe vedono la luce non sono dei migliori ma – forse – sono inestimabili per riprendere le fila di progetti interrotti, conservati in un cassetto sotto chiave, che opportunamente ritrovata, ha messo in libertà considerazioni e analogie con significati più cogenti oggi che ieri. Un’epidemia diffusasi in maniera repentina lascia nel cuore della gente un’inquietudine, una ieratica consapevolezza, l’evanescenza del senso della vita: se poi la vita in questione è quella dell’artista, che sente il dovere morale di comunicare il suo lasciarsi attraversare dai sentimenti ineffabili attraverso l’espressione artistica il discorso si fa ancora più etereo.

Specie se a condividere la “bottega creativa”, fuggendo dal virus che svuota le città, c’è confinata in casa un’intera famiglia. Il dramma – o la fortuna – si amplifica se nelle già compromesse dinamiche, ad essere coinvolto non è un solo artista ma due, con l’attrito di un terzo mediocre didatta che si erge a vate incontestabile per età e visione, nella convivenza e condivisione dello stesso tetto. In ultimo, la capacità di resilienza è messa a riprova qualora l’un dei due dovesse mostrare il germe di una doppia personalità, una latente schizofrenia che lo rende instabile come un metronomo incantato.

Scosso sensibilmente dal diffondersi dell’epidemia di colera fra gli anni trenta e quaranta dell’ottocento, Robert Schumann così si esprimerà scrivendo alla sua famiglia: “Miei cari fratelli, devo confessarvi che provo una paura dolorosa e quasi infantile del colera, i cui artigli mi strapperebbero senza complimenti alla mia bella vita consueta. Il pensiero di morire ora, dopo aver trascorso soltanto venti anni in questo mondo, senza aver fatto null’altro che sperperare denaro, mi fa uscire di senno. Sono da qualche giorno in preda a uno stato febbrile; mille progetti m’attraversano il cervello e prendono il volo per poi ritornare. Io sono convinto che un uomo ha il dovere di cercar d’evitare un’epidemia, se può farlo e se le sue condizioni civiche non vi s’oppongono apertamente. (…) Preferirei rimanere qui, perché faccio progressi nella musica e non ho il minimo desiderio di viaggiare; in una parola, sono in una fatale inquietudine e in una tale indecisione, che mi viene talvolta la tentazione di spararmi una pallottola in capo…” ¹

Ma sono questi gli anni quando la quattordicenne Clara Wieck, concertista di fama mondiale e futura moglie dell’immortale compositore, comporrà il Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 7, capolavoro raramente eseguito, assegnando alle parole del filosofo danese Kirkegaard un senso paradossalmente profondo: “La musica non esiste se non nell’istante in cui viene eseguita.” ²

Pochi anni dopo, sperimentando esattamente la medesima forma compositiva (la celeberrima op. 54), lo stesso Schumann dà dimostrazione dell’esistenza di un condizionamento artistico, figlio di una benevola quarantena.

Presentando un’analogia incantevole coi tempi moderni, il lavoro proposto vuole essere un grido di speranza in tempi di pandemia, di recessione, di lacrime, un’onesta riflessione su un passato che non fu un punto d’arrivo ma “una pausa coronata con il da capo”, una stagione che giova per chinarsi a raccontare il vissuto del sound escape artistico, spegnendo il volume del caos esterno per tornare ad ascoltarsi e provare a dare forma a quello interiore. E la storia ci ha insegnato che tutto è andato bene.

Messina, 26 aprile 2020 Biagio Vitale

¹ ROBERT SCHUMANN, Lettera a Giulio Schumann da Lipsia, 5 settembre 1831, Zwickau.

² SØREN KIRKEGAARD, Aut-Aut, Mondadori, Milano 1956.

*************

Di seguito la presentazione del prezioso lavoro, sempre a cura dell’Autore stesso:

ABSTRACT DEL SAGGIO DI TEORIA E ANALISI MUSICALE

“Per una rappresentazione consapevole e concatenata del sound score. I Concerti in La minore di Clara e Robert Schumann”

Una riflessione preparatoria proposta come base per il sound designer, figura nuova nel panorama della disseminazione compositiva, al fine di ottenere delle chiavi di lettura ed interconnessione per rileggere i tesori del passato, è profondamente necessaria, affinché la spiegazione dinamica fatta in prefazione e, di conseguenza, la fruizione allargata delle forme musicali – in questo caso i due Concerti in esame – possa essere narrata dagli “artigiani” e studiosi di Nuove Tecnologie e linguaggi musicali con un approccio quanto mai consapevole e meditato.

Con un elaborato diviso in due parti, quindi, si specifica che i metodi di ricerca attuati nel lavoro proposto analizzano preliminarmente le condizioni storiografiche e le implicazioni socio-psicologiche provenienti dalle fonti coeve che documentano, fra l’altro, anche la diffusione dell’epidemia di colera negli anni trenta e quaranta dell’Ottocento tedesco, corrispondenti altresì ad un alto momento di creatività dei futuri coniugi Clara Wieck e Robert Schumann. In poco meno di un decennio di distanza, difatti, gli stessi si cimenteranno entrambi nella stesura di due opere monumentali, il Concerto per pianoforte e orchestra op. 7 (C. Wieck, 1833 – 1835) ed il Concerto per pianoforte ed orchestra op. 54 (R. Schumann, 1841 – 1845).

La struttura del saggio quindi vede un primo sguardo, seguendo le tesi schumanniane, alla lettura e concezione formale dell’op. 7 di Clara Wieck, arricchita da esempi musicali e incisi isolati, analizzati sulla scorta degli appunti integrati dalle scelte poetiche della grande artista. Proseguendo il lavoro di ricerca con il supporto delle fonti originali di critica musicale che, affrontata in maniera innovativa dall’ideatore della “Davidsbündler” (I fratelli della Lega di Davide) ha posto pietre miliari fino ai giorni nostri – P. Rattalino, A. Edler, R. Rausa, C. Rosen – oltre che la raccolta pubblicata dalla collana EDT dei Diari 1841-1844, annotati da ambo le mani dei due compositori in questione, si propone quindi un’analisi formale, musicale e contenutistica delle due composizioni, scegliendo di affrontare tale lavoro sul modello tracciato dagli approfondimenti saggistici ed epistemologici della musica di Marco De Natale.

Si continua con il lavoro di ricerca musicale analizzando a seguire il concerto op. 54 di Robert Schumann, con le peculiarità care al compositore, quali le Spielfiguren (figure cantabili o melodiche) o i Papillons (letteralmente “farfalle”, piccolissime idee tematiche). Si riflette sull’esigenza del condividere spazi, passioni, correlazioni allo strumento, studi, ideologie: Robert e Clara Schumann non sono rimasti indifferenti l’uno all’altra, l’uno per l’altra, l’una a prò dell’altro. Si è scelto quindi di confrontare le due composizioni fra loro, ottenendone come risultato finale sia una teoria del condizionamento che un modello simbiotico di coniugalità; a tal proposito, il saggio presentato suggerisce i presupposti di base per un’illustrazione su piattaforme informatiche dei due concerti con il metodo della rappresentazione video/solida del sound score per immagini.

E mentre attendiamo una nuova ma cosciente libertà, ci libriamo sulle ali della speranza, con il cuore che palpita di commozione e gratitudine per l’ausilio di una tecnologia audio video essenziale ma più umana, più romantica.

(Messina, 26 aprile 2020)

*************