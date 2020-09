L’Inps ammette il riscatto quinquennale per i diplomi Afam di vecchio ordinamento

di Mario Musumeci

Come in questo stesso sito ampiamente introdotto, argomentato, approfondito ed anche del tutto analogamente auspicato:

https://musicaemusicologia.wordpress.com/2020/02/08/il-riscatto-dei-diplomi-afam-di-vecchio-ordinamento-luci-del-presente-e-ombre-del-passato/

finalmente l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – dopo l’innesco di un non indifferente contenzioso – ha pubblicato la circolare innovativa sui pensionamenti nell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Così ammettendo al riscatto quinquennale i diplomi accademici di vecchio ordinamento, in quanto resi equipollenti ai diplomi accademici specialistici di nuovo ordinamento, inaugurati con la Riforma del 1999 in direttiva accademico-universitaria delle Istituzioni dell’Afam: Conservatori, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

In allegato la circolare:

Circolare Inps n. 95 -21-08-2020 (riscatto Afam diplomi vecchio ordinamento)