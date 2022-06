I “traditori della patria”: identikit e istruzioni per l’uso

di Mario Musumeci

C’è chi pensa che la lealtà alla NATO significhi essere esclusivamente proni alla geopolitica statunitense e ai suoi ininterrottamente sostenuti interessi di espansione imperialistica economica e militare. C’è chi pensa che la lealtà alla Nato significhi esprimere all’interno di essa una dialettica utile anche all’affermazione tanto degli interessi europei che nazionali. Oltre che sovranazionali in quanto conformi al valore primario del perseguimento della pace mondiale. Tra questi ultimi c’è chi mette in primo piano gli interessi nazionali e questo agire non è certo contrastante con l’etica politica soprattutto in epoche di crisi della funzione pacificatoria sovranazionale dell’ONU e della crescente affermazione egotica degli specifici interessi bellicistici delle superpotenze. USA in primis con Gran Bretagna al seguito etc. (la cosiddetta “anglosfera”, sommatoria di gloriosi imperialismi del passato e del presente). Ma non solo …

Ci sarebbe da specificare, anche sulla base della nostra Costituzione italiana dove stanno oggi i, variamente e propagandisticamente ricercati, “traditori della patria”: se tra coloro che si rendono criticamente servitori dei preminenti interessi nazionali oppure tra coloro che si dimostrano acriticamente asserviti alle altrui ragioni guerrafondaie o comunque a narrazioni ed interessi extra-nazionali. Spesso con l’alibi di una sovra-nazionalità dovuta, sebbene oggi messa sempre più a dura prova dalle altrui prepotenze nazionalistiche. Nel vocabolario internazionale il “traditore della patria” è innanzitutto chi calpesta gli interessi socio-economici e politico-militari della Nazione di appartenenza. E chi esprime dubbi su questo principio è già tra costoro! Qualunque sia la carica sociale e politica che esprime e perfino di vertice: i regnanti Savoia, con Badoglio e compagnia bella, tradirono la Patria con il loro “armistizio” e la loro fuga, lasciando l’Italia in balia di una guerra civile e di un asservimento ad altrui contrapposte ragioni extra-nazionali; poi nella logica dei vincitori si stabilì che i repubblichini di Salò stavano dalla parte sbagliata e i partigiani da quella giusta.

Tesi storicamente accettabile ma solo in un’ottica di ricostruzione dell’identità nazionale democratica, fondata senza se e senza ma sul ripudio delle dittature nazifasciste. Eppure l’alibi del dovuto bilanciamento di queste rispetto il comunismo internazionalista fu il movente che legittimò e sovvenzionò queste dittature nel loro stesso sorgere proprio per quella parte di “occidente” che poi li combatté nella seconda guerra mondiale; servendosene all’inizio, ma anche in seguito e sistematicamente: in Asia, in America Latina, in Medio Oriente, in Africa, in Europa dell’Est e così oggi nella stessa Ucraina! Finché faceva e farà comodo, ovviamente, a coloro che impunemente si reputano i padroni del mondo: si credono … finché si foraggia questa loro convinzione, appunto tradendo la Patria, cedendo il proprio onore nazionale e la propria dignità personale a questa mediocre logica di servili condiscendenze.

Bisogna dunque aspettare il vincitore del momento ancora adesso e magari puntare verso una escalation mondiale del conflitto internazionale, rendendo perfino attuabile (già ipotizzato!) l’uso di armi atomiche – cinicamente oggi definite “tattiche” proprio da coloro che le usarono impunemente sui civili di Nagasaki e Hiroshima? O piuttosto bisogna individuare e perseguire primariamente quei nostri italiani interessi geopolitici nazionali con analisi lucide, storicamente e cronachisticamente fondate. In tale ottica la condanna alla politica guerrafondaia è un a priori da cui non si può più prescindere. E se non sembra facile in mezzo alle contrapposte propagande di guerra individuare chi effettivamente “tradisce la propria patria”, però la Storia offre indicazioni da cui è impossibile prescindere. Risulta sicuramente possibile prescinderne solo – guarda caso – per chi si dispone nella logica, aprioristicamente di parte, del tifo guerrafondaio: certamente più spontaneo per chicchessia perché fondato sui più bassi ed elementari istinti umani. Eppure sarebbero semmai costoro, i guerrafondai, i primi da annoverarsi tra i veri traditori della Patria! Anche se non dichiarati né forse dichiarabili, almeno finché non sconfitti da una ben definita ragione storica …

Però fortunatamente tra questi istinti (dis-)umani prima o poi primeggia quello, ben più credibile e accettabile, della sopravvivenza personale e della famiglia e della società di appartenenza. Quando l’allarme crescerà a dismisura magari ci si renderà conto che la sbornia di volontà di potenza è stata distruttiva per sé stessi e non solo per il “nemico” e ci si comincerà a posizionare verso logiche se non di pace quanto meno “ispirate da più miti consigli”. Nel frattempo si farà la conta delle vittime, decretandone la maggiore o minore innocenza o colpevolezza secondo la propria propagandistica visione di guerra. Perché chi propaganda la pace esprime, ahimè, l’imperdonabile vizio di vedere vittime più o meno innocenti dappertutto: costoro diventano irrimediabilmente dei “complottisti” per i guerrafondai. Mentre i veri grandi colpevoli – coloro che gestivano da burattinai il potere produttivo della guerra – di buona norma se ne stanno ancora oggi al riparo nelle loro reggie e, al peggio, nei loro esili dorati. Non è che l’accusa di complottismo serva proprio a distrarre dal più fondativo nucleo di verità che determina l’attuale più distruttiva al mondo volontà di potenza?

Un esemplare modello critico di analisi geopolitica patriottica in senso – una tantum – squisitamente italiano:

https://infosannio.com/2022/06/12/lo-schianto-del-donbass-sacrificio-utile-solo-agli-usa/comment-page-1/#comments Fabio Mini è stato generale di corpo d’armata ai vertici della Nato nonchè pluridecorato per meriti civili e militari

