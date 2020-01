Metodologie II-1 – La Melo-armonia e l’elaborazione motivica dal barocco al modernismo

di Mario Musumeci

Segue la presentazione della I lezione di Metodologie dell’analisi (… e fenomenologia dell’interpretazione – la compiuta denominazione originaria e pionieristica della disciplina) su: La Melo-armonia e l’elaborazione motivica dal barocco al modernismo:

MII-1 – La Melo-armonia e l’elaborazione motivica

Per lo studio monografico dell’intero corso si rendono qui disponibili le partiture dei tre importanti capolavori della letteratura musicale qui messi in studio e gli spartiti delle trascrizioni per pianoforte (più le parti cantate, laddove presenti).

Magnificat di Johann Sebastian Bach (BWV 243):

Bach – Magnificat (partitura)

Bach – Magnificat (partitura-Schering)

Bach – Magnificat (partitura-midi)

Bach – Magnificat (spartito)

IX Sinfonia “Corale” op. 125 di Ludwig van Beethoven:

Beethoven – IX Sinfonia Corale op. 125

Beethoven – IX Sinfonia (trascrizione pf Liszt)

(per la ben più facile trascrizione di Pozzoli rivolgersi al docente)

Sagra della primavera di Igor Stravinsky:

Strawinsky – Sagra della primavera (partitura)

Strawinsky – Sagra della primavera (pf 4 mani)

Strawinsky – Sagra della primavera (pf)

Per le performance “diversamente filologiche” del Preludio BWV853:

Per le interpretazioni “diversamente ispirate” dello Studio chopiniano op. 10 n. 6:

Varie letture dell’Aria alla Sarabanda BWV 988 (Tema delle Variazioni Goldberg):