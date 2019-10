L’analisi musicale per la didattica dell’ascolto. In memoria di Marco de Natale. Convegno di studi – Bari, 24-25-26 ottobre 2019

L’ANALISI MUSICALE

PER LA DIDATTICA DELL’ASCOLTO

In memoria di Marco De Natale

SEMINARIO–LABORATORIO

Saletta Auditorium “Nino Rota”

24 ottobre, ore 15-19 / 25 ottobre, ore 9-13

docente Carlo Delfrati

CONVEGNO DI STUDI

I SESSIONE – Presiede Lilia Di Marco (Conservatorio Bari)

Salone dell’Organo (Aula 27), 25 ottobre 2019, ore 15-19

ore 15-17

Saluti istituzionali

Mariantonietta Lamanna (Conservatorio Bari) – Introduzione ai lavori

Andrea Di Paolo (Conservatorio Bari) – Patterns e memoria nella musica di Morton Feldman: la percezione del tempo in “Palais de Mari” per pianoforte (1986)

Sara Santarcangelo (GATM Bologna) – Spunti per un’analisi dell’ascolto di “Lux Aeterna” di György Ligeti

ore 17-19

Momento musicale – pianista Fulvio Colafelice (Conservatorio Bari)

Robert Schumann: Lieder nn. 24-7-3-2-1 da “Myrthen” op. 25 (trascr. per pf. di Clara Schumann)

Carlo Delfrati (Conservatorio Milano) – Diario di un rivoluzionario. I Cinquant’anni della SIEM. Dedicato alla memoria di Marco De Natale.

II SESSIONE – Presiede Pierfranco Moliterni (Università Bari)

Saletta “Auditorium “Nino Rota”, ore 9-13

ore 9-11

Luigi Livi (Conservatorio Pesaro) – Nel bosco della musica: incontro dalla parte dell’ascoltatore

Claudia De Natale (Conservatorio Padova) – In memoria di Marco De Natale: il Maestro e il Padre

Cerimonia di consegna della targa-ricordo del Conservatorio “Piccinni” alla famiglia del M° De Natale

ore 11-13

Momento musicale – pianista Claudia De Natale

P. Musorgskij: “Il vecchio castello” da “Quadri di un’esposizione”

Mario Musumeci (Conservatorio Messina) – Omaggio a Marco De Natale. La polarizzazione teorico-analitica tra performance esecutiva e performance d’ascolto. Ascolto vs analisi, didattica di base vs didattica specialistica. In questa occasione il M° Musumeci consegnerà alla Biblioteca del Conservatorio la donazione libraria delle sue opere dedicate all’Analisi Musicale.

SINTESI DELLE RELAZIONI

Andrea Di Paolo (Conservatorio Bari)

Patterns e memoria nella musica di Morton Feldman: la percezione del tempo in “Palais de Mari” per pianoforte (1986).

“The composer makes plans, music laughs” (Morton Feldman)

Una delle prospettive della nuova musica è la tendenza a dilatare il tempo musicale percepito fino a quel limite sospeso tra musica reale e musica astratta, affascinante, talvolta troppo bella − come la definì Cage − in un tessuto musicale compatto, scarno ed iridescente. L’ossessiva ripetizione degli elementi, sottolineati, scomposti, frammentati, enfatizzati, portano l’analisi musicale verso campi inesplorati e confini incerti all’interno del tempo musicale suonato e percepito che ha potere di alterare il battito cardiaco dell’ascoltatore, dell’esecutore e di creare uno stato psicofisiologico di trance, di ipnosi, che conduce in un mondo altro, luogo/paesaggio prossimo al nostro, costantemente presente, ma lontano e distante dalla ripetizione del vivere quotidiano. Palais de Mari di Morton Feldman è un’opera nuda, viscerale, che ci permette di trattare, analizzare e conoscere il suono, non la sua struttura. Le ripetizioni di patterns ritmico/melodici, le costanti e lente variazioni dei disegni figurali, gli sfasamenti timbrici, le dinamiche evocative prossime al nulla e al vuoto cosmico − al respiro dell’universo − sono solo il corollario di un’analisi musicale che possiamo trattare e costruire come un evanescente cubo di Rubik. Una musica che non è architettura sonora o freddo strutturalismo seriale, ma che comprende e accetta il nostro tempo interiore, retrocede alle radici, cerca le origini, il suono stesso che esiste e vive fuori dalla partitura. Il tempo diviene ingrediente strutturale della musica. Non c’è tecnica analitica o teoria precostituita per affrontare l’analisi di questa partitura. Non ci sono pratiche aleatorie o ideologie orientali a costruire percorsi. Non è possibile scomporre e approfondire questa musica attraverso il filtro di una prassi di repertorio o di una cultura precostituita. Palais de Mari è musica di una bellezza dolcemente disumana e appassionata che vive nell’immateriale: una musica che esiste già in un altro tempo e che modifica e rinnova in trasparenza il nostro tempo troppo spesso dimenticato.

Claudia De Natale (Conservatorio Padova)

In memoria di Marco De Natale: il Maestro e il Padre

Una testimonianza che non vuole essere né un mero ricordo celebrativo delle sue opere e dei suoi studi né una commemorazione di taglio biografico, ma una riflessione sulle origini e sugli sviluppi delle sue ricerche partendo dai racconti ascoltati e dalla quotidianità convissuta dal punto di vista – privilegiato e impegnativo al tempo stesso – di una figlia che intraprendendo prima studi e poi professione musicale si è trovata a vivere Marco De Natale nella sua doppia entità di uomo-padre e di studioso, imparando nel tempo a coglierne lo spessore e la profondità intellettuale ed umana, a capire quanto fusi fossero in lui questi aspetti e quanto valore questo possa rappresentare e apportare nella vita umana e professionale di tutti noi.

Sara Santarcangelo (GATM Bologna)

Spunti per un’analisi dell’ascolto di “Lux Aeterna” di György Ligeti

Oggetto di questa analisi è Lux Aeterna di György Ligeti. In questa sede si è cercato di mettere in luce i caratteri del brano più percepibili all’ascolto attraverso l’analisi parametrica di Jan LaRue. Di seguito parametri che vengono analizzati:

– densità di attacchi delle singole parti, inteso come densità di eventi per battuta;

– densità verticale, inteso come numero di voci in rapporto alla distanza reale in semitoni tra la nota più grave e quella più acuta;

– ampiezza del registro;

– numero suoni per battuta;

– altezza media;

– alternanza e/o sovrapposizione di omoritmie con ritmi contrappuntati.

Il grafico dei parametri è stato realizzato unendo i risultati ottenuti che – a volte – contribuiscono a disegnare quello che è l’aspetto formale riconoscibile all’ascolto più che in partitura. Si può osservare una loro sincronizzazione in rapporto alla costruzione della forma del brano e alla suddivisione in quattro episodi differenti tra loro. Ciò è confermato dall’inviluppo della forma d’onda, che rispecchia quella che è la percezione uditiva e dal testo, che viene diviso in quattro parti. Dal grafico dei parametri si può osservare che per buona parte del primo episodio, la tessitura è molto ristretta (bb. 1-23): si percepisce l’introduzione graduale dei suoni che parte dall’unisono e, man mano, si amplia: nelle prime misure il numero dei suoni per battuta resta inversamente proporzionale alla densità degli attacchi e alla densità verticale mentre, a metà della prima parte, si sincronizzano. Il secondo episodio è diverso dal primo: protagoniste diventano le voci maschili perciò il registro diventa più grave; il grafico ottenuto sostiene questa tesi da cui è rilevabile il calo del parametro. Il terzo episodio è caratterizzato da un gesto omoritmico con coro al completo: qui si rileva un picco di densità di attacchi e una diminuzione della densità verticale. L’ultimo episodio differisce dai precedenti per l’uso dei registri: ai contralti viene affidato un passo contrappuntistico in registro grave e, nonostante il numero elevato di densità di attacchi per battuta nella loro parte, l’introduzione del registro acuto di soprani e tenori fa sì che il passo contrappuntistico contraltile diventi poco percepibile all’ascolto nonostante in partitura l’autore abbia inserito un crescendo e un fortissimo (b. 94 sgg.). Con l’avvicinarsi delle battute conclusive, si assiste all’ultima rarefazione riscontrabile nella dinamica e nell’uso da parte delle voci del registro grave.

Luigi Livi (Conservatorio Pesaro)

Nel bosco della musica: incontro dalla parte dell’ascoltatore. “La musica non è altro che rumore, finché non raggiunge una mente in grado di riceverla” (Paul Hindemith)

Spesso la musica, più che essere ascoltata, è subìta. Essa avvolge uniformemente le nostre case, le nostre auto, i supermercati, le sale d’aspetto e tutti i locali pubblici, creando una sorta di arredamento sonoro della nostra vita. Nonostante questo, o forse proprio per questo, difficilmente ci concentriamo sui suoi messaggi. Se riuscissimo ad ascoltarla attentamente, senza sovrapporre le nostre chiacchiere e senza annientarla con la nostra indifferenza, avrebbe da raccontarci storie meravigliose. È difficile ascoltare musica perché, mancando di immagini reali, essa scorre nel tempo e dal tempo è assorbita: gli autentici significati dei suoni rischiano così di sfuggirci, restando solo una copertura del silenzio. Da alcuni anni e in vari luoghi, con piccoli gruppi di curiosi e volonterosi, stiamo tentando di riscattare l’ascoltatore, figura senza la quale il compositore e l’interprete non avrebbero ragione di esistere. Il triangolo equilatero, ai cui vertici sono indicati i tre ruoli essenziali, rappresenta la piena realizzazione della musica: a ciascuno è riservato un compito preciso, indispensabile, creativo e soprattutto paritetico. Nei nostri incontri, rigorosamente per non addetti, ci dedichiamo all’ascolto di vari generi musicali avvalendoci soltanto della capacità percettiva. A volte permettiamo a qualche musicista di infiltrarsi, purché lasci a casa le questioni tecniche e accetti di dedicarsi a un ascolto puro e spontaneo. Abbiamo scoperto che chiunque può – se vuole – aprire la propria mente al mondo dei suoni. Riuscirci è un modo per arricchire la propria vita. A noi sembra che ascoltare musica sia come attraversare un bosco: vi si accede con rispetto e prudenza seguendo i sentieri, un accettabile compromesso fra uomo e natura. L’ascolto attento e ripetuto è il sentiero ideale per giungere alla comprensione musicale; a volte è un percorso lungo e articolato ma – proprio come un sentiero – ci protegge e ci conduce alla scoperta di infiniti contenuti spirituali: immagini per occhi attenti, profumi per narici delicate e suoni per chi è disposto ad ascoltare. E per ascoltare serve il silenzio, altrimenti si ascolta soltanto se stessi.

Mario Musumeci (Conservatorio Messina)

Omaggio a Marco De Natale

La polarizzazione teorico-analitica tra performance esecutiva e performance d’ascolto.

Ascolto vs analisi, didattica di base vs didattica specialistica

La questione del rapporto tra ascolto musicale e teoria generale della musica merita orizzonti più vasti rispetto l’angusta visione di una metodica analitica tecnicistica e specialistica (a non dire: asfitticamente ridotta a grammaticalizzante ed esclusivizzante analisi armonico-tonale). E, nei casi migliori, rivolta ad una prassi laboratoriale costretta più o meno in schematizzazioni monografiche tanto di metodo quanto di oggetto d’osservazione. A pro semmai di un’integrazione metodologica aggiornata e in costante apertura: così a partire dall’esempio che per una prassi almeno quarantennale di studi ci ha lasciato il nostro amato caposcuola Marco De Natale. Questi non solo ci permetteva con largo anticipo, rispetto altri contesti europei, la conoscenza delle principali metodiche internazionali (funzionalismo armonico, riduzionismo meloarmonico, analisi stilistica comparata e in divenire evolutivo dei più vari repertori epocali, rifondazione epistemologica della teoria generale della musica…), ma contestualmente le armonizzava tra loro e le personalizzava, rendendole dunque compatibili all’interno di un sistema topologicamente integrato. Ampliando le prospettive dello studio in profondità del linguaggio musicale (non è che questo l’attivismo analitico, ma di necessità unificato allo scavo ermeneutico, tramite la chiosa filologica), meglio si rinviene la fondativa strutturazione fisiologica e cognitiva dell’intelligenza musicale. E questa va già ben considerata a monte dall’atto formativo, così da più precocemente coinvolgerlo. Affinchè una mentalità analitica del cittadino in formazione risalga più spontaneamente (oggi si direbbe “in tempo reale”) alle sorgenti del senso e del significato della musica – implicite nell’atto performativo in quanto prodotto di “contratto sociale” con i fruitori. Una semantica che, promanando dall’inconscio al conscio verso una sempre più adeguata e storicizzabile culturalizzazione, altro non è che la sua sempre implicabile, anche se certo non di rado polivalente – e dunque … interpretante – significazione retorico-simbolica; codificata secondo un individuabile processo evolutivo di secoli e secoli di storia dell’occidente, tanto “colto” che “popolare”.

