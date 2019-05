Metodologie I-8 – Dalla metodologia integrata dell’analisi alla fenomenologia dell’interpretazione

di Mario Musumeci

Segue la presentazione della VIII lezione su: La performance d’ascolto. Analisi ritmico-formale e regia interpretativa (VIII unità didattica delle dieci di prima annualità). Nelle slide troverete quanto vi giova per lo studio più proficuo, inclusa l’indicazione degli argomenti d’esame riferibili a ciascuna unità didattica e le pagine dei testi adottati utili tanto per lo studio che per la consultazione di approfondimento e/o chiarimento. Scartando la prima unità didattica, introduttiva, e l’ultima, di sintesi riassuntiva e bibliografica, dalle restanti otto unità didattiche divise in due gruppi (dalla 2a alla 5a e dalla 6a alla 9a), 15 minuti prima dell’esame di ciascun studente, ne verranno estratte a sorte due – una ciascuna per gruppo. Lo studente avrà dunque il tempo di organizzare le proprie idee sulla mappa contenutistica suggerita in ciascuna delle unità didattiche e di esporle appresso. Ecco la lezione in slide della VII unità didattica, con l’avvertenza che la complessità degli argomenti trattati sarà ulteriormente chiarita nelle successive lezioni:

I-8 – Dalla metodologia integrata dell’analisi alla fenomenologia dell’interpretazione

L’attività di E-Learning sarà riferita agli interventi, inviati come commenti, che i singoli potranno fare sul sito per chiedere specifici chiarimenti contenutistici sugli argomenti trattati (per altri interventi rivolgersi alla chat di gruppo se di comune interesse oppure al docente se personali). Ciò, auspicabilmente, potrebbe produrre importanti attività comuni di riflessione e di dialogo e soprattutto di approfondimento, animati e indirizzati dal docente in dinamiche di gruppo verso la più proficua collaborazione dell’intero gruppo-classe in team di comune crescita intellettiva tanto teorica che pratica.

Importante! Tali attività, se e in quanto produttive ed anche documentabili (tramite copia e incolla dell’interessato di quanto da lui stesso pubblicato come contributo argomentativo e autorizzato dal docente allo scopo e prodotto in stampa alla commissione), costituiranno anche materia utile per la migliore valutazione dello studente al momento dell’esame.

Per ritirare i testi in uso è opportuno prenotarli alla SGB-Editrice, presso il Copy Center di Messina, parlandone personalmente con la Graziella Scirè Brancato: chiamare al tel. 090 718631 oppure 090 2006277.

Per i primi quattro modelli interpretativi della “Dante-Sonata” (Après une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata) da mettere a confronto:

Gyorgy Cziffra, tra i performer lisztiani più accreditati (1959):

2. Alfred Brendel, un grande artista qui preso a modello antagonista (cfr. testo adottato):

3. Vladimir Sofronitskij, un altro grande performer del passato:

4. Arkadi Volodos, un performer di considerevole statura ma di più fresca generazione:

Infine ecco ancora l’interessante ascolto condotto su immagini dei dipinti di Gustave Doré sull’Inferno dantesco – anche se disposte a casaccio rispetto la concretezza rappresentativa del testo musicale (e, confrontando con slide e testo in studio è possibile adesso verificare meglio il perchè). La performance è di Denis Matsuev, che però non viene considerata tra i 15 modelli interpretativi prescelti:

Va fin d’ora impiantata una prima comparazione tra queste due performance, seguendo compiutamente tutte le linee-guida già impiantate in questa lezione…

Ricordo nuovamente l’importanza di predisporre fin d’ora sullo spartito la complessa e compiuta mappa architettonico-formale dell’opera; riportata sulle slide e, assieme alla sua compiuta esplicazione, nel testo in adozione. Una volta compresa e memorizzata è possibile utilizzare, in alternanza ad essa, la più sintetica mappa della forma tonale dell’intera opera con specifico risalto orientativo del II Tema (antitheton, ossia antitesi al I Tema) nelle sue profonde trasformazioni rielaborative o metamorfosi tematiche.

Lezioni precedenti:

Metodologie I-1 – Metodologie analitiche e fondamenti dell’analisi della performance (Introduzione al corso biennale)

Metodologie I-2 – Scrittura come traccia dell’oralità. Le implicazioni agogico-dinamiche nella lettura analitica

Metodologie I-3 – Performance come restituzione della scrittura all’oralità. La pertinenza stilistica

Metodologie I-4 – Scritture deboli vs scritture forti? Interpretazione vs Prassi esecutiva

Metodologie I-5 – Teoria generale ed ermeneutica, fondamenti della lettura analitico-interpretativa

Metodologie I-6 – L’esegesi analitica di un’opera. Implicazioni agogico-dinamiche nell’analisi armonico-tonale

Metodologie I-7 – La performance d’ascolto. Analisi ritmico-formale e regia interpretativa

