“Composizione” lez. IV-1 – Seminario: Evoluzione del rapporto musica-testo poetico

di Mario Musumeci

Su apposita richiesta di studenti particolarmente coinvolti, la lezione è stata svolta in forma di seminario e in stretta continuità con la precedente. Pertanto l’evoluzione multi-epocale del rapporto musica vs testo poetico (posto in musica) è stata allineata alla storia dell’evoluzione del pensiero musicale occidentale, anche in forma di produttivo riepilogo e di chiarimento e/o approfondimento delle nozioni svolte in precedenza. Ecco le slide:

C IV-1 Evoluzione rapporto musica-testo poetico

Annunci