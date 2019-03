“Composizione” lez. III-5 – Dal madrigalismo rinascimentale alla musica poetica barocca

di Mario Musumeci

Di seguito la quindicesima lezione, ultima del III modulo, integrativa alla precedente sulla Polifonia rinascimentale.

C III-5 Dal madrigalismo rinascimentale alla musica poetica barocca

In Appendice vi trovate i tre brani da segmentare negli episodi poetico-musicali che compongono ciascuno, indicandone (incasellandoli) il motivo-frase o i motivi-frase prevalenti, così come attuato in lezione con il madrigale di Banchieri.

Provate poi a ricavarne fin d’ora, di almeno uno a scelta, una tabella/schematizzazione – come quella compiuta del detto brano già studiato in lezione. Indicando l’ordine degli episodi, le caratterizzazioni retorico-madrigalistiche di ciascuno a partire dal/dai caratterizzante/i motivo/i-frase, la generale qualità dell’ordito contrappuntistico (canonico-imitativo, imitativo a dialogo, canonico a stretto, omoritmico, a blocchi omoritmici …, di minore o maggiore addensamento delle voci …), i vari collegamenti episodici (successione, giustapposizione, incastro, sviluppo interno). Infine, se vi riesce, anche il modo d’imposto e quello di ciascun episodio – ricavandolo a prescindere dalla trascrizione moderna, trasporto incluso.

Uno delle principali finalità di questo studio sarà la comprensione delle fonti della complessità del successivo linguaggio polifonico-imitativo e fughistico – anche in quanto governato dai principi tonali del contrappunto armonico, individuati ed attuati nella prassi proto-armonica del basso continuo.

Insomma come si sia predisposta nelle epoche anteriori al 1600-1750 l’arte della polifonia imitativa quale base di riferimento per la prima evoluzione del tematismo musicale e della musica come linguaggio autonomo.

