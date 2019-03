Metodologie I-3 – Performance come restituzione della scrittura all’oralità. La pertinenza stilistica

di Mario Musumeci

Segue la presentazione della III lezione su: Performance come restituzione della scrittura all’oralità. La pertinenza stilistica (III unità didattica delle dieci di prima annualità). Nelle slide troverete quanto vi giova per lo studio più proficuo, inclusa l’indicazione degli argomenti d’esame riferibili a ciascuna unità didattica e le pagine dei testi adottati utili tanto per lo studio che per la consultazione di approfondimento e/o chiarimento. Scartando la prima unità didattica, introduttiva, e l’ultima, di sintesi riassuntiva e bibliografica, dalle restanti otto unità didattiche divise in due gruppi (dalla 2a alla 5a e dalla 6a alla 9a), 15 minuti prima dell’esame di ciascun studente, ne verranno estratte a sorte due – una ciascuna per gruppo. Lo studente avrà dunque il tempo di organizzare le proprie idee sulla mappa contenutistica suggerita in ciascuna delle unità didattiche e di esporle appresso. Ecco la lezione in slide della II unità didattica:

I-3 – Performance come restituzione della scrittura all’oralità. La pertinenza stilistica

L’attività di E-Learning sarà riferita agli interventi, inviati come commenti, che i singoli potranno fare sul sito per chiedere specifici chiarimenti contenutistici sugli argomenti trattati (per altri interventi rivolgersi alla chat di gruppo se di comune interesse oppure al docente se personali). Ciò, auspicabilmente, potrebbe produrre importanti attività comuni di riflessione e di dialogo e soprattutto di approfondimento, animati e indirizzati dal docente in dinamiche di gruppo verso la più proficua collaborazione dell’intero gruppo-classe in team di comune crescita intellettiva tanto teorica che pratica.

Importante! Tali attività, se e in quanto produttive ed anche documentabili (tramite copia e incolla dell’interessato di quanto da lui stesso pubblicato come contributo argomentativo e autorizzato dal docente allo scopo e prodotto in stampa alla commissione), costituiranno anche materia utile per la migliore valutazione dello studente al momento dell’esame.

Per ritirare i testi in uso è opportuno prenotarli alla SGB-Editrice, presso il Copy Center di Messina, parlandone personalmente con la Sig.ra Graziella Scirè Brancato: chiamare al tel. 090 718631 oppure 090 2006277.

Per gli ascolti dell’Allegro K332 di W.A. Mozart, ai fini tanto della consapevolezza analitica del testo musicale quanto del suo rapporto con la performance nei due studiati modelli interpretativi (ossia: grandi performer che in qualche modo hanno comunque segnato la storia dell’interpretazione di un certo repertorio o di una certa opera):

Wanda Landowska (modello classico su pianoforte):

Malcom Bilson (modello filologico su fortepiano):

Altri esempi di performance:

Alfred Brendel (modello .. ?).

Paul Badura-Skoda (modello … ?):

Glenn Gould (modello … ?):

Friedrich Gulda (modello … ?):

