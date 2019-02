“Analisi dello Stile” – Prospettive formali e matrici epocali di pensiero musicale

di Mario Musumeci

Eccovi l’elenco delle cinque unità didattiche di riferimento per lo studio e lo svolgimento stesso dell’esame al modo di specifiche tesi di studio – una facoltativa per l’allievo, un’altra sorteggiata seduta stante:

1. Prospettiva formale e matrice epocale: la retorica come scienza del significato

2. Trama continua barocca e processo motivico-tematico

3. L’evoluzione del carisma motivico dalla musica prosodica medievale alla musica prosastica rinascimentale: prodromi del tematismo musicale

4. Allineamento tematico e quadratura fraseologica nel sonatismo classico

5. Plasticismo sonoriale e retorica visionaria romantico-modernistica e contemporanea

Ed ecco in file PDF la prima dispensa sintetica della I lezione:

Lo studio principale va condotto sul secondo libro di testo adottato e in buona parte già utilizzato nella seconda annualità di triennio “L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale” (SGB editore, Messina 2017), capitolo II: Pensiero musicale e forma come prospettiva di lettura (pp. 14-22). Di cui le slide sono solo indicativi sussidi per la memoria della lezione svolta in aula (di cui sempre si consiglia la registrazione):

Per questa prima lezione in particolare si è fatto riferimento anche ad importanti integrazioni ricavabili dal primo libro di testo adottato per la prima annualità di biennio (ma già in parte studiato al triennio), con riferimento alla parte introduttiva:

Gli argomenti trattati sono riferibili per lo più – ma non solo! – all’Introduzione (pp. 7-12) e ad una sintesi essenziale della I Parte (pp. 15-39) da questo mio primo libro di testo totalmente rifatto e rimesso appositamente adesso in studio nella parte innovativa più caratterizzante e perfino con una nuovissima titolazione: “Le strutture espressive del pensiero musicale. Teoria generale della musica e analisi dello stile. Fondamenti fisiologici e cognitivi dello spazio-tempo musicale” (SGB editore, Messina 2017).

