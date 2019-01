di Mario Musumeci

Ad evitare sovrapposizioni con le attività orchestrali, in pieno accordo con il M° Bruno Cinquegrani, ho provveduto alle sostituzioni di cui nell’allegato stampabile:

variazioni monte orario triennio e biennio 2018-2019 – prof. mario musumeci

In sostanza le lezioni previste per 11-12-13 marzo e 1-2-3 aprile sono state sostituite con 25-26-27 marzo e 8-9-10 aprile, per come già programmato proprio ad evitare sovrapposizioni con le attività orchestrali: in quanto coinvolgenti una discreta parte degli studenti e in quanto rappresentative dell’Istituzione.

Resta una settimana (*) che potrà cambiarsi in analogia: solo per esigenze oggettive e motivazioni di ordine superiore.

