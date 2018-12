“Composizione” lez. II-2 – Quadratura e segmentazione motivico-fraseologica

di Mario Musumeci

Di seguito è possibile visualizzare e scaricare il file PDF della presentazione della Lezione VII, seconda del secondo modulo:

C II-2 slide

Lo studio va impiantato:

con stretto riferimento alle pp. 8-13 e 148-155 sul testo adottato “L’evoluzione retorica del pensiero musicale” (Mario Musumeci, SGB, Messina 2016), anche in connessione alle slide e alla lezione ad esse implicata; sul piano pratico compositivo nelle esercitazioni di scrittura compositivo-analitica sull’eserciziario “Composizione di base e lettura analitica. Pratica di lettura e scrittura meloarmonica indirizzata alla comprensione musicale” (di Mario Musumeci, SGB, Messina 2016) sia in scrittura melodica sia in scrittura accompagnamentale e tanto nella barocca trama continua quanto nella classico-romantica quadratura fraseologica – secondo i quattro modelli idealizzati e previsti per l’esame. Insomma: esercitandosi a comporre la melodia rispetto precostituiti accompagnamenti d’Autore: a) sia in barocco basso numerato nello stile del continuo (esercizi nn. 60-65); b) sia sulle figurazioni di sostegno su sintassi accordale precostituita sempre d’Autore (esercizi nn. 66-89). E, assieme, esercitandosi a comporre l’accompagnamento su melodie d’Autore: c) sia completandone la realizzazione sul basso continuo dato, ma stavolta tenendo conto dello stile di melodia e basso numerato dato (esercizi nn. 36-59); d) sia dell’accompagnamento figurato e dell’armonia implicata in quadratura (esercizi nn. 90-101). Associare le quattro modalità di esercizio fin d’ora sarà opportuno anche ai fini comparativi e di concreta comprensione e motivazione di questo lavoro. sul piano pratico analitico a partire sia da questionari già svolti in trascorse sessioni di esame e rinvenibili in: “Lo studio della forma musicale” (di Mario Musumeci, Latessa editore, Catania 1996), disponibile in dispense presso il copy center; e, più limitatamente, in: “L’evoluzione retorica del pensiero musicale” alle pp. 263-268. Questo vale per l’intero II modulo, ma al momento è sufficiente, dato l’impegno di studio comparativo con gli argomenti del I modulo, un succinto e particolare riguardo alle due proposte di analisi indicate nelle slides, che andranno elaborate ciascuna in un tema di analisi – con buoni e numerati esempi musicali ben sorretti da legende e con schematizzazioni e tabelle sintetiche – e consegnate al docente entro il mese di gennaio via mail o come commenti allegati alla lezione di riferimento sul sito. In sintesi:

a) Analisi comparativa di due essenziali Allegri da Sonata di F. Haydn, lavoro già assegnato in queste due settimane di II modulo e in attesa di consegna;

b) Analisi di un’importante Sonata (per pianoforte) di Mozart e di Clementi, lavoro ancora in corso nelle lezioni di laboratorio (vedi appresso) e analisi “sonatistica” di una Bagatella di l. v. Beethoven oppure di un sonatistico Adagio in Forma-Sonata bipartita di Mozart (secondo movimento del precedente Allegro da Sonata mozartiano), elaborato al modo di una melodrammatica e teatrale Aria vocale oppure ancora di un complesso Duo concertante (per vl.no e v.la oppure per cl. e fag.) di L. v Beethoven. Lavori che assegnerò nelle prossime lezioni.

Ovviamente anticipo tutto questo per far comprendere – se mai ve ne fosse bisogno – che è meglio per ciascuno di voi mettere un adeguato impegno in questo studio, altrimenti, nel crescendo e nell’integrazione degli argomenti, ne verrà a soffrire sempre più la preparazione complessiva. Ma anche, trattandosi dell’acquisizione graduale e da ben maturare, di una solida e aggiornata “mentalità analitica” – ossia di una capacità di lettura del lessico musicale – dunque ben più in profondità della “lettura delle note” (di base) – da applicare fin d’ora costantemente anche al di fuori della nostra classe – fin dove vi è possibile certo, ma senza mai rinunziarvi in casi che si presentino nuovi e più ostici, al contrario sempre ricercando chiavi di soluzioni per la crescita ricca ed armoniosa della vostra intelligenza musicale.

Ricordo infine che, come per il trascorso I anno, le elaborazioni analitiche (questionari svolti) e quelle compositivo-analitiche – ovviamente rivedute e corrette dallo scrivente – costituiranno il materiale da esibire ben ordinatamente (in apposita cartella-raccoglitore) ai fini della prova orale e della miglior valutazione complessiva nell’esame finale.

Per l’organizzazione, la presentazione e la programmazione della materia e dell’intero impianto disciplinare:

Monte-orario e quadri-orario A. A. 2018-2019 e presentazione del settore disciplinare Teoria dell’armonia e analisi

