“Armonia” lez. II-2 – Il secondo rivolto di triade e i procedimenti riduzionistici

di Mario Musumeci

Di seguito la presentazione in PDF dell’ottava lezione, seconda del II modulo:

A II-2 slide

con delle esercitazioni di analisi armonico-tonale sui rivolti, ma anche di riepilogo del lavoro di analisi armonico-tonale con i più aggiornati strumenti metodologici.

Il testo di riferimento è sempre il de Natale, L’armonia classica e le sue funzioni compositive, capp. 7 e 8. Ma con la diversa impostazione spiegata nella scorsa lezione e con alcuni riferimenti aggiuntivi al mio trattato di I anno (pp. 221-224). E che approfondiremo a partire dalla prossima nuova lezione sulla Modulazione.

Ricordo ancora, per il laboratorio di scrittura, anche la prima serie di esercitazioni di basso continuo (nella pratica facilitata del raddoppio del canto) di cui avete l’eserciziario completo in stampa e pure in versione audio-video grafico di Finale 2006; da realizzarne la seconda e terza pagina (e anche la prima per chi non ha ancora provveduto); e aggiungendo i vostri primi esercizi di composizione melodica a trama continua, ossia sul basso continuo dato secondo le formule specificate in laboratorio, a partire dalla melodizzazione armonico-areale degli accordi previsti dal basso stesso (triadi in stato fondamentale e in primo rivolto, scartando le indicazioni di ritardi e di settime).

Ecco pure una guida esplicativa per una più compiuta comprensione degli aspetti pratici della realizzazione del continuo, associata alla conoscenza della teoria dell’armonia di base:

Gli accordi del bc come collante armonico di una polifonia concertante

assieme ad una tabella delle sovrapposizioni più tipiche del basso continuo, da stampare(su cartoncino rigido, magari …) ed utilizzare anche come un prontuario nella realizzazione degli eserciziari.

Per l’organizzazione, la presentazione e la programmazione della materia e dell’intero impianto disciplinare: