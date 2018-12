“Analisi” lez. II-1 – Inquadramento tonale generale dell’opera

di Mario Musumeci

L’impianto tonale delle diverse opere in studio monografico deve tener conto di:

A) stili armonico-tonali:

la classica tonalità a cadenzalità allargata per i classici, anche differenziando stilemi notevolmente diversi tra gli autori, come ad esempio in Wolfgang Amadeus Mozart e Carl Stamitz; la romantica tonalità allargata sempre prevalente nei romantici e sempre più espansa nel tardo romanticismo come ad esempio in Giuseppe Verdi, Frederick Chopin fino alle aperture modernistiche di un Giacomo Puccini ed ancora di un a noi più prossimo Nino Rota. la modernista pantonalità allargata sempre dominante nei romantici e sempre più espansa nel tardo romanticismo come ad esempio in Benjamin Britten, Paul Creston e Peter Tanner.

B) caratteristiche di genere delle opere in studio (cantanti, strumentisti vari, compositori):

il classico contrasto tonale fondato principalmente sulle qualità dinamiche di articolazione tra un tono d’imposto e un tono di contrapposto, al modo sempre più metaforico di una caratterizzazione retorica nel primo sonatismo tardo-settecentesco; l’estrema varietà armonico-tonale che si specifica nella composizione romantica e ancor più in quella modernistica al modo di un’invenzione che risalta matericamente le componenti melo-armoniche del tematismo.

Infine ricordo che vi ho già consegnato in lezione più esempi di schemi utilizzabili per l’inquadramento dell’architettura generale – formale, formale e tonale, retorico-formale e tonale – delle composizioni in studio. E che tanti altri sono visionabili nel mio trattato L’evoluzione retorica del pensiero mesicale

Di seguito, constatata la difficoltà di alcuni ad utilizzarli adeguatamente, espongo dei modelli di tabella belli e pronti, con i consigli utili per il loro migliore uso:

Modelli di Schema formale

Infine continuo a riproporre in ulteriore e costante ampliamento i seguenti:

I quattro Progetti monografici

Riprendo qui di seguito in costante aggiornamento l’impianto progettuale

Progetto A

Il concerto per strumento solista e orchestra

Carl Stamitz, II Darmstadt Concerto per clarinetto e orchestra (Luigi)

Impiantate e sviluppate da Luigi la tabelle retorico-formali di I, II e III movimento. Predisporre in partitura analitica l’elenco degli esempi principali sul tematismo melodico a “gemmazione motivica” del Rondò.

Nino Rota, Concerto per pianoforte e orchestra (Smeralda/studentessa uditrice)

Impiantate la tabelle retorico-formali di I, II e III movimento, da sviluppare a cura di Smeralda. Predisposta l’impostazione generale degli esempi musicali sui temi principali del primo movimento.

Progetto A-bis (da esaurire a febbraio)

Scene liriche d’amore dal settecento al novecento

W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, B. Britten: Scene tratte da Don Giovanni, Traviata, Bohème, Peter Grimes (Bliss)

Impiantata la generale tabella retorico-formale dell’intero I atto della Traviata e da sviluppare in corrispondenza quelle assegnate per le altre tre opere.

Sono stati predisposte le basi degli esempi analitici del mozartiano “Là ci darem la mano”, con il risalto caratteriale dei tre motivi-base della sezione a cavatina del “duettino” e, secondariamente della sezione a cabaletta.

Progetto B

Il concerto e la sonata per strumento solista “atipico” (fisarmonica, percussioni)

Paul Creston, Concerto per fisarmonica e orchestra (Paolo)

Impiantate tutte le schematizzazioni architettonico-formali generali dei tre movimenti e la complessiva forma tonale del concerto nei tre movimenti. Da ricavarne le tabelle a cura di Paolo. Inquadrata anche l’articolazione processuale del II movimento: monotematica ma in una costante apertura innovativa del materiale tematico (motivi: x/cantabile vocalistico, y/gestuale flautistico-pastorale, z/cantabile a scansione gestuale emiolico-modale e k/strumentale scorrevole-virtuosistico in volteggi aggraziati (terzine) associati a w/tratteggi a tirata di slancio ascendente).

Peter Tanner, Sonata per marimba e pianoforte (Claudio) e Andrea?)

Impiantata la tabella generale e dei tre movimenti, da precisare a cura degli studenti.

Darius Milhaud, Concerto per marimba, vibrafono e orchestra (?)

Progetto C

(Il “rubato” implicato nelle interpretazioni storiche de)

Gli Studi op. 10 di F. Chopin

Studi op. 10 nn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (Cristina)

Studi op. 10 nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 (Luca)

Impiantata una schematizzazione generale della iper-forma tonale dell’intera op. 10 e predisposte sommarie analisi formali e tematico-caratteriali degli studi 1, 3, 6 e 12. Da sviluppare, a cura degli studenti, schematizzazioni formali sommarie di ciascun studio e individuazione di ciascuna relativa proposta tematica (o compiuto motivo di proposta tematica), che corrisponda alla semifrase tematica o alla frase tematica.

Prodotta a cura degli studenti la tabella formale riassuntiva e in comparazione unitaria dei 12 brani. Prodotte a cura del docente le partiture analitiche, in sintesi melo-armonica, degli Studi I e del XII con compiute analisi retorico-formali dei due brani.

