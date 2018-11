Monte-orario e quadri-orario A. A. 2018-2019 e presentazione del settore disciplinare Teoria dell’armonia e analisi

– Prof. Mario Musumeci –

Di seguito il Monte-orario 2018-2019 del docente:

Monte orario 2018-2019 – prof. Mario Musumeci

Monte orario di biennio

Monte orario triennio e biennio 2018-2019 – prof. Mario Musumeci

e i quadri-orario di tutti gli insegnamenti di triennio accademico e delle già a suo tempo equiparate discipline sperimentali v. o. (Teoria e analisi musicale I e II) – oramai ad esaurimento quasi compiuto (e dall’oramai lontano avvio istituzionale del Triennio confluite in costante aggiornamento nelle discipline di triennio) – con i nominativi degli studenti e la loro esatta collocazione oraria nelle lezioni frontali e nei laboratori:

Quadri-orario

Quadri-orario Prof. Mario Musumeci 2018-2019

A tergo dell’allegato in PDF sono pure indicate tutte le informazioni utili agli studenti e i recapiti per contattare il docente.

Presentazione del docente e del settore disciplinare

Ecco una Presentazione del settore disciplinare e appresso dei Programmi in vigore delle discipline del triennio accademico (cui sono equiparati i corsi di Teoria e analisi musicale di vecchio ordinamento) e del biennio specialistico.

Il Prof. Mario Musumeci è in Italia divenuto da tempo, dopo quasi un trentennio di tirocinio prima sperimentale e poi istituzionalizzato con la riforma, il decano (docente più anziano in servizio) dei tanti docenti pionieri delle discipline teorico-analitico-compositive. Difatti tale attività è stata da lui stesso avviata per primo nel Conservatorio A. Corelli di Messina nel lontano A.A. 1988-1989, subito appresso a quella analogamente avviata nel Conservatorio G. Verdi di Milano dal Prof. M.° Marco de Natale, riconosciuto padre nobile e caposcuola dell’analisi musicale in Italia

Marco de Natale

nonché, a suo (oramai lontano e trascorso) tempo, mentore tanto di questo suo volenteroso collega nonché allievo siciliano (allievo più per studi ed aggiornamenti autodidattici che per frequentazione personale) quanto della sua personale attività di profondo rinnovamento dei curricoli di studio e della connessa attività di ricerca scientifica e metodologica-didattica. Dopo l’avvio della sperimentazione messinese alla fine degli anni ’80 i corsi di Teoria e analisi musicale si sono sparsi a macchia d’olio nei conservatori più importanti del Paese, coinvolgendo le migliori energie innovative della didattica musicale specialistica e sono stati successivamente stabilizzati nel trapasso delle competenze del vecchio Ispettorato dell’Istruzione Artistica alla Direzione generale Afam e utilizzati infine come base fondativa dei nuovi curricoli riformistici all’interno dei trienni di diploma accademico e dei bienni di diploma accademico specialistico. Tutto questo è ben messo in evidenza nella produzione scientifica analitico-musicale e assieme musicologico-teorica del docente, sicuramente atipica tanto sul piano qualitativo che quantitativo.