L’evoluzione della strutturazione fisiologico-cognitiva del pensiero musicale – Presentazione di due trattati di Mario Musumeci

Si informano gli appassionati che nel giorno 6 giugno 2018 si svolgerà alle ore 17,00, nell’Aula Magna dell’Istituzione, la presentazione delle due più recenti produzioni saggistiche e trattatistiche del Prof/M° Mario Musumeci, docente di quarantennale esperienza presso l’istituzione: i volumi (ad impianto sia saggistico che trattatistico) “L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale” e “Le strutture espressive del pensiero musicale. Fondamenti fisiologici e cognitivi dello spazio-tempo musicale”, SGB editrice, Messina 2016 e 2017, pp. 296 e pp. 338. Dell’evento, introdotto dal Direttore M° Antonino Averna, saranno padrini i compositori M° Sergio Pallante e M° Antonino Pirrone che ne discuteranno amichevolmente con l’autore. Seguirà: un breve dibattito sul tema “l’importanza scientifica, artistica e didattico-formativa dell’anisocronia come fondamento fisiologico-cognitivo dell’evoluzione storica dello spazio-tempo musicale”; la consegna ai docenti intervenuti di un volume-raccolta di saggi prodotto dall’istituzione e a un gruppo di studenti meritevoli di altro volume-raccolta di composizioni da loro stessi a suo tempo prodotte. L’incontro costituirà anche l’occasione per festeggiare in maniera conviviale la chiusura estiva dell’Anno Accademico 2017-2018 e infine per annunciare degnamente ai presenti l’avvio successivo delle tre giornate del Convegno internazionale su Analisi e Interpretazione, che si terrà a partire dall’indomani 7 giugno (fino al 9 incluso).

Annunci