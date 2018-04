“Composizione” lez. III-4 (2018) – Il Poema sinfonico come genere-modello romantico

di Mario Musumeci

Di seguito la quindicesima lezione, quarta del III modulo, sul pensiero musicale romantico ma nell’ottica della più articolata “grande forma”.

C III-4 Il Poema sinfonico come genere-modello romantico

L’importante brano di Franz Liszt posto in approfondita analisi funzionale all’ascolto sia della versione orchestrale che della versione pianistica dello stesso – entrambe dell’Autore – intende ulteriormente dimostrare, nel modo più diretto ed articolato, la natura retorico-visionaria della composizione musicale romantica e del pensiero creativo che la supporta.

Con la messa in evidenza del particolare tematismo metamorfico, basato sulla riformulazione dei due temi in gioco: costantemente trasformati sia sul piano macroscopico del rilievo plastico della struttura melo-armonica – metamorfosi tematico-espositiva – sia sul piano processuale dello stesso in chiave di più approfondito risalto narrativo del singolo Tema oppure del confronto e della fusione tematica delle diverse idee anche contrastanti – metamorfosi tematico-sviluppativa e metamorfosi tematico-elaborativa. Con temi e idee secondarie, tutte a forte risalto fisionomico: di pregnanza, per così dire, “visiva”.

Di seguito allego spartiti e partiture per l’adeguato ascolto analitico dell’affascinante Poemetto sinfonico (in realtà è noto e catalogato, forse un pò sbrigativamente, solo come un … valzer). Sia nella versione pianistica che in quella orchestrale, nota più La danza nella locanda (“Der Tanz in der Dorfschenke”), per come inserita nella più ampia opera lisztiana al numero d’opera S110, Due episodi dal Faust di Lenau (in realtà il primo dei due quadri è molto meno frequentemente eseguito, rispetto l’arcinoto primo quadro):

l’edizione più dotata per la sua importante prefazione critica:

Liszt – Mephisto-Walzer (edizione D’Albert)

la partitura della versione orchestrale:

Liszt – Mephisto Valse (VERSIONE ORCHESTRALE)

una curiosità specie per i pianisti: la versione ancora più virtuosistica che dell’opera elaborò Ferruccio Busoni

Liszt – Busoni – Mephisto Valse

la versione, a metà tra l’originale e la busoniana, che ne trasse Vladimir Horowitz

Liszt – Mephisto-Valzer (Horowitz, da Liszt-Busoni)

Altre edizioni (per i più … curiosi):

Liszt – Mephisto-Walzer (edizione von Sauer)

Liszt – Mephisto Waltz (edizione tedesca)

Liszt – Mephisto Waltz (edizione ungherese)

Liszt – Mephisto-Walzer (edizione russa)

