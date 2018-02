“Composizione” lez. II-5 (2018) – Sonatismo e Forme-Sonata

di Mario Musumeci

Di seguito è possibile visualizzare e scaricare il file PDF della presentazione della Lezione XI, da intendersi come lezione di riepilogo, ma anche di approfondimento individuale dei capitoli X (lettura approfondita) e XI (lettura e studio approfondito) del mio trattato “L’evoluzione retorica del pensiero musicale”.

C II-5 slide

Difatti lo studio va arricchito – anche gradualmente, ma d’ora in poi, per quanto possibile, anche sistematicamente almeno rispetto il proprio repertorio di studio (dunque applicandosi stabilmente nel proprio repertorio sonatistico classico) – con l’ausilio degli ascolti qui appresso indicati; oltre che di quelli affrontati in lezione, per i quali è stata consigliata la registrazione in classe. Almeno un’opera a testa, meglio se di pertinenza del proprio strumento. E con il sostegno appropriato delle schematizzazioni retorico-formali approntate nelle slide per ciascuna.

Ma soprattutto aggiungo qui appresso i materiali ancora non utilizzati (ma pubblicati e sommariamente discussi nel capitolo X) e sviluppati in passato all’interno di un seminario sul tema del rapporto tra le ben diverse, ma confrontabili e soprattutto integrabili, mentalità compositiva, mentalità teorico-analitica e mentalità performativa; e proprio su una mia “vecchia” composizione del 1982: Le ali dell’usignolo – Fantasia su una tarantella; di recente, proprio per questo scopo, riveduta e corretta. In modo da mettere proficuamente a confronto le tre mentalità per come esperite in epoche diverse dalla stessa persona.

La composizione, ripubblicata: Mario Musumeci – Le ali dell’usignolo (1982)

L’analisi posta in discussione nel richiamato cap. X.

Per il file-audio contattare il docente o portare una pendrive in lezione.

Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert A. Schumann

(ascolto generale su mappa formale e spartito)

Schumann – Op 54 Piano Concerto

I movimento

Arthur Rubinstein – Robert Schumann, Concerto per pianoforte, op. 54 – Allegro affettuoso:

http://www.youtube.com/watch?v=gAEGdGu5200&feature=related

II movimento

Arthur Rubinstein – Schumann – Piano Concerto, Op. 54 – Intermezzo Andantino:

http://www.youtube.com/watch?v=tofIYEISaJo&feature=related

III movimento

Arthur Rubinstein – Schumann – Concerto per pianoforte, op. 54 – Allegro vivace

http://www.youtube.com/watch?v=C7EaxTjmwgc&feature=related

Trio elegiaco op. 9 n. 1 di Sergej Rachmaninov

(ascolto generale su mappa formale e spartito dell’unico Movimento)

Rachmaninoff – Trio Élégiaque n. 1

Rachmaninoff Trio Élégiaque nº1 G minor:

http://www.youtube.com/watch?v=ATr_bJ3Qwbo&feature=related

Concerto per violino e orchestra op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky

(ascolto più approfondito di ciascuno dei tre movimenti su mappa formale e spartito)

Tchaikovsky – Violin Concerto

I movimento

Jascha Heifetz plays Tchaikovsky Violin Concerto– 1st mov. – YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=kFaq9kTlcaY

Heifetz- Tchaikovsky Violin Concerto (2-4) – YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=Ol61prIP5wo&feature=related

II movimento

Heifetz: Tchaikovsky Violin Concerto (3/4) – YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=M0zpvqua7G4&feature=related

III movimento

Heifetz: Tchaikovsky Violin Concerto (4 / 4)

http://www.youtube.com/watch?v=rdYpPymqhFw&feature=related

Fantasia in Do maggiore (Wanderer-Fantasie) op.5 di Franz Schubert

(II Movimento, ma con riferimento almeno agli avvii tematici degli altri tre movimenti)

II movimento

Brendel suona Wanderer Fantasie pt.2 II Movimento:

http://www.youtube.com/watch?v=d8PDRvF6i5g&feature=related

Schubert / Liszt – Wanderfantasie (2 / 4) – video-ascolto su spartito pianistico della versione orchestrale di Liszt:

http://www.youtube.com/watch?v=A687rSrp43k&feature=related

I movimento

Brendel suona Wanderer Fantasie pt.1 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=rXycS_0w_pU&feature=related

Schubert / Liszt – Wanderfantasie (1 / – video-ascolto su spartito pianistico della versione orchestrale di Liszt:

http://www.youtube.com/watch?v=INnWrniXXg4&feature=related

III movimento

Schubert / Liszt – Fantasia Wanderer (3 / 4)

Brendel suona Wanderer Fantasie pt. 3 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=YWPLx0-4h9Q&feature=related

Schubert / Liszt – Wanderfantasie (2 / 4) – video-ascolto su spartito pianistico della versione orchestrale di Liszt:

http://www.youtube.com/watch?v=LCC470eZJAs&feature=related

IV movimento

Schubert-Liszt Wanderer Fantasy Mvt.4 -Fugue- – YouTube- video-ascolto su spartito:

http://www.youtube.com/watch?v=kSVZm9Su5LA

Credo sia appena il caso di osservare che Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz, Alfred Brendel … siano tra i più grandi interpreti del rispettivo repertorio qui riportato e, grazie ai link, qui ascoltabile (qualche decina di anni fa non sarebbe stato così facile poter subito accedere a registrazioni così preziose …).

Rimangono da consegnare via mail e/o commento sul sito – per chi non l’ha ancora fatto:

i questionari risolti su Haydn e su Schubert e l’elaborazione delle prove compositive d’esame – anche l’esercitazione di analisi sul brano scelto tra

la Bagatella di Beethoven già presentata in lezione: elaborata in contaminazione con il genere dello Scherzo e dunque della forma ternaria con Trio(/tema centrale contrastante) ad elaborazione sviluppativa complessa;

e l’Andante di Mozart già presentato in lezione in contaminazione stilistica con il genere belcantistico dell’Aria d’Opera.

Entrambi i questionari sono tratti da “Lo studio della forma musicale” (di Mario Musumeci, Latessa editore, Catania 1996), antologia di questionari di analisi musicale già messa a disposizione in dispense.

