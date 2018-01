“Armonia” lez. II-1 (2018) – L’equilibrio statico-dinamico dell’accordo. I rivolti

di Mario Musumeci

Di seguito la presentazione in PDF della settima lezione, prima del secondo modulo.

A II-1 slide

Scaricarla e studiarla sulla base e nei limiti delle consegne di lezione; dunque con stretto riferimento al capitolo ottavo sui rivolti della triade del trattato del Prof. de Natale – L’armonia classica e le sue funzioni compositive.

A questo va aggiunto lo studio delle pp. (123)-124-125 del mio trattato – Le strutture espressive del pensiero musicale – per quanto riguarda la comprensione delle altre qualità secondarie dell’armonia.

Sul piano esercitativo, in particolare, si passerà adesso stabilmente al laboratorio di scrittura compositiva, tutto dedicato alla composizione armonica di base del basso continuo. Con riferimento alla prima tranche di esercizi di armonia, svolti secondo la tecnica e la prassi artistica del settecentesco basso continuo – al momento con la facilitante convenzione del canto raddoppiato – per come disposto nel mio eserciziario Composizione di base e lettura analitica.

Infine ripeto quanto più volte ho spiegato in classe, per la funzionalità delle nostre comunicazioni e dunque per essere voi stessi meglio sorretti dal mio lavoro di E-Learning.

Ho già più volte insistito sull’opportunità di lavorare in videoscrittura sul programma professionale Finale (versione 2006 su Windows XP o su Mac) e vi ho pure suggerito sul come fare, fornendo ogni utilità al proposito o via e-mail o a coloro che me l’hanno richiesto in aula, forniti di pendrive. Sono da indirizzare come commenti al sito tutti i tipi di comunicazione con me o anche tra voi stessi se di comune interesse didattico; solo per reali problemi di privacy ricorrete alla e-mail. E alla chat collettiva solo per motivi di comune interesse, per motivi individuali direttamente al mio numero.

Aggiornati costantemente i quadri-orario

Quadri-orario aggiornato (dicembre) Prof. Mario Musumeci 2017-2018

