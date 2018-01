“Analisi” lez. II-1 (2018) – Inquadramento tonale generale dell’opera

di Mario Musumeci

L’impianto tonale delle diverse opere in studio monografico deve tener conto di:

A) stili armonico-tonali:

il barocco contrappunto armonico associato ai fondamenti pre-armonici del basso continuo come in J. S. Bach; la classica tonalità a cadenzalità allargata per i classici, anche differenziando stilemi notevolmente diversi tra gli autori, come ad esempio in W. A. Mozart; la romantica tonalità allargata sempre dominante nei romantici e sempre più espansa nel tardo romanticismo come ad esempio in F. Liszt.

B) caratteristiche di genere delle opere in studio (cantanti, strumentisti vari, compositori):

la barocca caratterizzazione retorica della modulazione nel basso continuo; il classico contrasto tonale fondato principalmente sulle qualità dinamiche di articolazione tra un tono d’imposto e un tono di contrapposto, al modo sempre più metaforico di una caratterizzazione retorica nel primo sonatismo tardo-settecentesco; l’estrema varietà armonico-tonale che si specifica nella composizione romantica al modo di un’invenzione che risalta matericamente le componenti melo-armoniche del tematismo.

Infine ricordo che vi ho già consegnato in lezione più esempi di schemi utilizzabili per l’inquadramento dell’architettura generale – formale, formale e tonale, retorico-formale e tonale – delle composizioni in studio. E che tanti altri sono visionabili nel mio trattato L’evoluzione retorica del pensiero mesicale

Di seguito, constatata la difficoltà di alcuni ad utilizzarli adeguatamente, espongo dei modelli di tabella belli e pronti, con i consigli utili per il loro migliore uso:

Modelli di Schema formale

Infine continuo a riproporre in ulteriore e costante ampliamento i seguenti:

Materiali in studio predisposti dal docente a supporto

________________________________________________________

Mozart/contrabbasso (fagotto)

A proposito del lavoro, un tantino complesso, fatto in classe con P. ecco una schematizzazione abbastanza particolareggiata del terzo movimento del Concerto K 191.

Non escludo che ci sia qualcosa di migliorabile e bene approfondibile, ma solo dopo avere ben studiato la tabella nelle diverse prospettive formali ed averla ben compresa:

Chiarendo meglio la qualità processuale dei tre molto diversi episodi della prima sezione sviluppativa (B) che ho definito Trio, relazionandola principalmente al genere del Minuetto con cui qui si relaziona quasi al modo di un’elaborazione a variazioni – proprio per dare agio al solo di proporsi in propria autonomia; sezione appresso ripetuta (tanto al modo di un D strofico, quanto al modo di un B sonatistico contrastante, quasi fosse un secondo tema trasposto più o meno stabilmente alla dominante) in altri tre ancora molto diversi episodi, ma stavolta invertita rispetto la sezione di esposizione e appresso di ripresa (à ciò che sta alla base della forma palindromica);

Prendendo meglio atto della versione originaria per fagotto, che ha una Ripresa-Coda più ampia (questa per contrabbasso chiude in maniera fin troppo sbrigativa, al confronto …) e, soprattutto realizza il palindromo formale in maniera ancora più evidente e solo in questo senso io ho indicato +bis anche alla fine (cosa che invece manca nello spartito per cb).

________________________________________________________

Liszt/pf – Sogno d’amore, 3 Notturni

Alcune osservazioni sul lavoro svolto:

Innanzitutto, come più volte ho detto e pure mostrato con i miei stessi esempi, si lavora in formato orizzontale e non verticale, perché in un solo rigo dobbiamo fare entrare, a colpo d’occhio, quanto più possibile. Quindi quanto meno trasporta il tuo lavoro in formato orizzontale . Ogni brano ha una sua specificità e bisogna innanzitutto ricostituirla. Sia il I che il II dei Sogni d’amore hanno entrambi architettura bipartita con brevissima introduzione e con più o meno ampia e stabilizzante coda. Lo si capisce se ci si affidi alla melodia che domina le spielfiguren/figurazioni di canto strumentale. Da qui bisogna allora partire e segmentare in specifiche sezioni la parte formale A che è ripetuta con ben diversa strumentazione pianistica nella parte A1 . Scoprendo allora che ciascuno dei due pezzi ha: a) una sezione espositiva del tema A, b) una interlocutoria e sviluppativa B e c) una di sintesi più o meno riepilogativa, tra A1 e A/B e alla quale del resto corrisponde il rientro nel tono d’imposto. Allora la melodia dell’esposizione è più o meno identica anche in A1 , ma è proprio la diversa configurazione testurale (ossia variazione melo-armonica, ossia variazione in metamorfosi tematica) che le attribuisce un altro. risalto espressivo. E lo stesso vale per B e A1 (AB/). Quindi quello che si deve esemplificare innanzitutto sono le tre diverse melodie di A, B e A1, con sottostante l’armonia reggente – che qui è abbastanza spinta, anche in senso modernistico. E non la semplice proposta tematica – come invece fatto – più o meno uguale nei diversi casi in cui si presenta! Altrimenti si rimane immobilizzati nell’osservazione generica di ciò che è uguale e nulla più! Dirò adesso molto, veramente molto, di più. Tra i tre notturni ho riscontrato un importante legame armonico-tonale, riferibile alla diversa presenza strutturante della nota do: una sorta di “gioco tecnico-inventivo”, non saprei al momento dire quanto del tutto inconscio o, anche solo in parte, consapevolmente predisposto (pure per me adesso “letto” nella sua evidenza analitica ma certo con strumenti di lettura in profondità, insomma di studio dello spartito, inesistenti all’epoca); invenzione proiettato ad attribuire valenze costruttive al singolo spunto ben diverse ma formalmente comparabili. Solo un paio di suggerimenti: a) il do come tenuta melodica più o meno stabilizzata e tematizzata, nel I e nel III notturno; b) il do come elemento di polarizzazione: da dissonanza d’attesa a tratto melodico in movimento a qualità armonico-tonale sbilanciata e appresso ribilanciata, nel II notturno. Già a partire da questi dati – che certo meritano un approfondimento quanto agli aspetti più crudamente materico-oggettuali dell’analisi armonico-tonale – il trittico presenterebbe una qualificazione iper-formale di tipo A-B-A1!

Comunque provvederò a rendere tutto più facile in lezione. Però arrivandoci con … un po’ più di “testa”; ossia applicandosi almeno problematicamente su tutto quanto ho appena formulato: la musica non va letta in profondità se non nella sua interezza e le cose facili devono aiutarci a capire quelle più difficili e non certo a banalizzarle!

Si potrebbe addirittura raccontare tutto come una storiella un po’ finta e un po’ vera. Insomma come una fiaba e con un’ipotesi di titolo da ben vagliare, rispetto i contenuti analitici da porre a supporto (meno materiali possibili ma estremamente significativi): Il lungo e meraviglioso sogno d’amore di un “do”. Ovviamente la “storiella” dovrà essere raccontata con la facilità di una fiaba, ma dovrà dimostrare al più presto di essere una questione estremamente seria, tanto poeticamente affabulante e in ciò connessa all’ispirazione dei tre corrispondenti lieder lisztiani – tratti da due poesie di Ludwig Uhland, “Elevato amore “e “Beata morte“, e da una di Ferdinand Freiligrath, “Oh caro, finché puoi amare!” – quanto espressivamente riferibile alle stesse matrici ideative del pensiero musicale romantico e lisztiano in particolare, nelle sue venature assieme di ricercatore dell’idealistico “altrove” e di abile sperimentatore della materia armonico-tonale e dell’idioma pianistico. Tutto ciò potrebbe essere, anzi credo proprio che sarà, la base di un progetto da predisporre come intervento di almeno un paio di miei bravi allievi per il convegno internazionale di giugno (vedi: call for papers). Chi si prenota?

Ecco lo spartito: F. Liszt – Liebestraeume (antico)

Di seguito riespongo la tabella del III Notturno, da me predisposta a suo tempo.

_______________________________________________________

Liszt/pf – Dante-Sonata

Alcune osservazioni sul lavoro svolto:

Credo proprio che un primo passo sul brano, propedeutico qui alla questione su cosa sia “metamorfosi tematica”, debba essere la sua segmentazione formale. E si tratta proprio del preliminare argomento di lezione di martedì, assieme alla visione d’insieme dei tre notturni del Sogno d’amore. Quindi bisogna arrivarci con quante più buone idee possibili. G. si è occupato, in un certo senso, della parte più “facile”, riguardante il tema contrastante (lo chiamerei Tema B); ma con una strumentazione “difficile” e cioè addirittura la trascrizione di “tutte le note”. Ricordiamoci piuttosto che analizzare significa “approfondire per semplificare al massimo”. Quindi del tema B va semmai ricavata la semplicità lineare della linea melodica, nella sua congruenza motivica, e i dati essenziali del suo sfondo armonico, di plastica definizione scultorea secondo le tre diverse configurazioni tematiche. Per prepararsi adeguatamente alla lezione bisogna riflettere, come ho già fatto io ma con quanto di meglio può esprimere la frequenza dell’importante opera da parte di chi la studia per suonarla, su come impiantare l’intera ripartizione retorico-formale. E la listziana definizione di “quasi sonata” è il dato di partenza. Poi bisogna domandarsi: ma cosa succede al tema principale – Tema A preparato e assieme predisposto dal Tema-Intro, appunto di introduzione espositiva – in quanto tale e in quanto condizionato sia come preparatorio che susseguente al Tema B?

Sono queste le migliori domande a cui dovremo cercare di dare le nostre migliori risposte. E certo penetrando via via sempre più in profondità i dati dell’analisi di ciascun episodio compositivo, in quanto di per sè compiuto.

_______________________________________________________

