Analisi dello stile – III lezione (2018) – Allineamento tematico, quadratura fraseologica e teoria della forma

di Mario Musumeci

Al posto della consueta presentazione unitaria del III modulo si indirizza, per il lavoro svolto più concretamente in lezione, alle pp. 148-182 del mio secondo trattato di più recente adozione: L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale. Dalla trama continua all’allineamento tematico la graduale evoluzione del motivo musicale (SGB Edizioni, Messina 2016).

Di seguito offro dei link per il reperimento immediato di materiali (partiture, ascolti) connessi agli argomenti trattati: uno per lo studio, tramite ascolto orientato dagli schemi formali trattati nelle slide, di varie tipologie di Forme-Sonate; uno dimostrativo di una didattica di base della composizione sonatistica; altri due per il miglior studio ed approfondimento personale della monografia in oggetto, la IX Sinfonia “Corale” di L. van Beethoven.

Composizione-Analisi II/Lezione V – Le Forme-Sonata: altri modelli formali e di genere del Sonatismo

Composizione-Analisi II/Impianto di verifica e chiusura del I Modulo

Analisi dello stile-Forme compositive II/Lezione I – La Poetica della Gioia nella IX Sinfonia “Corale” op. 125 di L. v. Beethoven: il I movimento

Analisi dello stile-Forme compositive II/Lezione IX e X – Riepilogo

