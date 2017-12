“Analisi” lez. I-5 (2018) – L’integrazione coerente dei fattori tematico-formali

di Mario Musumeci

La prossima settimana seguirà la pubblicazione sul sito della Lezione itinerante di chiusura del I Modulo di studio, rivolta – come preannunciato – all’approfondimento graduale dell’esercizio analitico e soprattutto alla preparazione dei materiali per la tesi di studio da presentare e discutere all’esame. Tale lavoro di sintesi di questa prima fase viene qui appresso indicato nei contenuti e sarà da svolgere tutti assieme in E-learning sulla base del lavoro delle prossime settimane di ciascun studente da me guidato e revisionato in ogni sua fase.

Ogni interessato indirizzerà il proprio impegno grazie alle varie indicazioni già separatamente date in sede di lezione per il proprio lavoro monografico del terzo anno di corso, indicazioni registrate in sede di lezione e in parte anche rintracciabili nelle precedenti lezioni sul sito e che curerò di inserire unitariamente nella lezione di verifica.

L’integrazione coerente dei fattori tematico-formali è stata e continuerà ad essere diversamente affrontata a seconda della qualità stilistica del repertorio:

barocca e dunque motivico-tematica (1) e in sviluppo di trama continua fondata sulla coeva retorica musicale (2) e sul fondamento tonale del basso continuo (3) –> Progetto J.S. Bach. classica e dunque fraseologico-tematica (1) e in contrastivo allineamento tematico e in conseguente elaborazione sonatistica (2) –> Progetto Mozart. romantico ma a tratti proto-modernista e dunque tra lo stile periodico della quadratura ritmico fraseologica ad incipiente integrato risalto materico-oggettuale delle componenti melo-armoniche (1) e in elaborazione retorico-visionaria idealisticamente ispirata (2) –> Progetto Liszt.

Fondamentale per tutti al proposito un ripasso del mio trattato “Le strutture espressive del pensiero musicale” nell’ordine:

a) stili melodico-tematici (per tutti): alle pp. 46-65,

b) stili formali (per tutti): pp. 104-106, 113-117, 123-138

c) retorica musicale barocca (per i lavori su Bach): pp. 144-149 e 155-161

Ma adesso avete anche il supporto del mio secondo trattato “L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale”, da cui potrete trarre almeno al momento, le parti più vicine al repertorio da voi studiato.

*****

In definitiva il lavoro sarà meglio da svolgere nella pratica realizzazione di:

schemi formali, pertinenti la generale architettura formale dell’opera (a); schemi retorico-formali, pertinenti la sua più compiuta interpretazione retorico-narrativa(b); schemi logico-formali che riescano ad inquadrare – nella studiata strutturazione ad albero – l’unità organica melo-armonica dell’intera opera dall’alto della macroforma al basso della microforma (c): il tutto riferito, preventivamente – (a) –> (b) – anche ai suoi singoli movimenti – –> (c); qualche esempio musicale che rilevi l’impianto tematico dell’intera opera o del singolo movimento, tratto dall’opera in studio (su Paint o su altro programma di grafica), analiticamente illustrato con apposite legende; qualche esempio musicale appositamente costruito (su Finale o su altro programma di videoscrittura musicale) per inquadrare il significato più o meno profondo (inconscio) di strutture motivico-generative del melos, della generale forma tonale e di specifiche strutture-quadro, e della plastica armonico-tonale configurante passi significativi.

Alcuni esempi abbiamo già prodotto, e ne trovate in abbondanza nei miei testi sopra citati nella forma di tabelle per gli schemi formali in genere, di esempi musicali segmentantivi ed illustranti i significati tecnico-espressivi più risaltanti, di grafici e varie schematizzazioni in scrittura musicale quali i riassunti/riduzioni tonali dell’opera, etc..

