“Teoria dello Stile” – I lezione (2018) – Lo Spazio-Tempo musicale

di Mario Musumeci

Eccovi l’elenco delle cinque unità didattiche di riferimento per lo studio e lo svolgimento stesso dell’esame:

1. Tempo ritmico e Spazio sonoriale: Impulsio, Tonus e loro regolazioni

2 Melodia e stili melodici

3. Tonalità e armonia

4. Ritmo e Forma

5. Performance e Interpretazione

Ed ecco in file PDF la prima dispensa sintetica della I lezione:

TS I-1

Gli argomenti sono riferibili all’Introduzione (pp. 7-12) e ad una sintesi essenziale della I Parte (pp. 15-39) del mio primo libro di testo totalmente rifatto e rimesso appositamente adesso in studio nella parte innovativa più caratterizzante: “Le strutture espressive del pensiero musicale. Teoria generale della musica e analisi dello stile. Fondamenti fisiologici e cognitivi dello spazio-tempo musicale“ (SGB editore, Messina 2017):

Se non intendete, comprensibilmente, riacquistarlo (possedendo il precedente) chiedete a mio nome e specificando che siete in possesso del precedente (portatevelo!) alla Sig.ra Brancato del CopyCenter di farvene fotocopia parziale nelle pagine che vi sono utili al momento. Appresso si vedrà.

Per il reperimento di altri materiali (non in copyright) e di musiche studiate in ascolto come al solito contattatemi pure, anche in chat:

mariomusicum@tiscali.it

o, ancor meglio, portate una capiente pendrive per inserirvi i file audio necessari, dopo la chiusura di ciascuna lezione.

