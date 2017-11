“Armonia” lez. I-2 (2018) – L’Armonia analitica e la sua prospettiva storico-evolutiva

di Mario Musumeci

Di seguito la presentazione in PDF della seconda lezione. Questa verrà ancora chiarita e pure approfondita praticamente nella prossima lezione laboratoriale.

A I-2 slide

Scaricarla e studiarla sulla base e nei limiti delle consegne di lezione. E soprattutto stampare i brani musicali allegati per le esercitazioni, da svolgere a casa.

Di seguito ecco anche una dispensa contenente il repertorio di spartiti e partiture utili per lo studio di quest’anno – tra cui quelli di cui sopra anche contenuti nel trattato adottato, ma in un formato più ampio:

Armonia-Analisi1 Repertorio

Come più volte affermato in lezione, ciascuno di voi può portare, in lezione di laboratorio, anche brani in studio in altri propri corsi di studio per ampliare tale repertorio ed anche renderlo utile alle diverse esigenze di specialità strumentale, vocale, pop music … E anche per rendere più partecipata (direi: più divertente) la lezione!

Esercitazione I:

su ciascuno degli esempi musicali allegati alla slide-dispensa n. 1, tutti di diversa epoca – rinascimentale, barocca, classica, romantica, modernistica, novecentesco-contemporanea – individuare almeno una caratterizzante connessione intervallare equilibrativo-dinamica (= intervalli melodici di quarta-quinta giusta) e un connesso accordo maggiore o minore.

Pertanto nelle ore laboratoriali gli studenti riaffronteranno individualmente le questioni trattate nella lezione precedente: meglio e più approfonditamente anche sul piano pratico, anche perchè divisi in gruppi omogenei, per quanto possibile, di strumentisti (a fiato, ad arco, pianisti …) o cantanti. Solo del tutto eccezionalmente- sulla base di valide e dimostrate problematiche individuali – sarà consentito invertire la propria presenza nel gruppo non di propria pertinenza e tramite comunicazione anticipata al sottoscritto (entro il venerdì precedente). Data la brevità del tempo a disposizione – rispetto alla quantità di presenze – si raccomanda la massima puntualità.

***

Sintesi e studio della lezione: consigli utili

Si presti attenzione alle domande poste all’inizio di diverse e più slide, tutte protese a dimostrare nei modi più diversi la storicità del concetto di Armonia e pertanto la necessità di individuare sul piano delle regole teorico-pratiche (= la dogmatica dell’armonia) il singolo “accordo” nei modi più diversi, a seconda delle diverse epoche di riferimento, ma anche dei diversi stili implicati. E cioè:

come aggancio armonico di più linee melodiche nella polifonia dell’epoca rinascimentale; come collante armonico, presupposto nella coeva tecnica del basso continuo, e riferito a più linee melodiche simultanee nella polifonia e nella monodia dell’epoca barocca; come struttura indipendente di sfondo armonico, posto a sostegno della melodia in primo piano, nelle figurazioni accompagnamentali dall’epoca pre-classica, classico-romantica e soprattutto attuale. Si tratta dell’uso più nettamente riferibile alla cosiddetta armonia classica: seppure quest’uso sia poi paradossalmente contraddetto nelle più antiquate pratiche scolastiche dall’uso esclusivo di eserciziari fondati sull’intelligenza del basso scolastico, un derivato settecentesco senza numericadel basso continuo; cioè non di una tecnica armonica, nel senso dell’armonia triadica, fondata sugli accordi elaborati come sovrapposizione di terze, bensì di una tecnica ancora pre-armonica, fondata sull’individuazione delle relazioni intervallari di consonanza-dissonanza tra più linee melodiche, rese stereotipe da numeri che qualificano la relazione intervallare rispetto il basso (dunque ancora, polifonicamente, ”accordi” di linee …); come specifico oggetto armonico o specifica qualità (testurale) dimateria armonica, variamente risaltanti dall’epoca romantica a quella modernistico-contemporanea e connotanti soprattutto in esclusiva la novecentesca musica d’arte colta, da Debussy in avanti

Laboratorio

Tra le slides della lezione trovate quelle riferite al sistema fonomimico, utlizzato come supporto necessario per l’apprendimento sia intonativo sia simbolico-rappresentativo degli intervalli tonali di primario rilievo:

il grado congiunto (tono e semitono diatonico/cromatico) come qualità tonale di “passo”; appunto: di grado, ascendente o discendente; l’ottava come qualità tonale di identità periodica, rappresentata in scambio timbrico o timbrico-articolatorio; ossia mimando, con la voce e la rappresentazione corporeo-gestuale di sostegno, diversi registri di uno stesso strumento o, ancor meglio, caratterizzazioni di strumenti diversi ma della stessa famiglia; la quarta/quinta interpretata unitariamente come qualità tonale di polarità centripeta, ossia statico-dinamica ed equilibrativa per gradualità di acquisizione propriocettiva (corporeo-gestuale e di immagine mentale) e cognitiva (di schema mentale propriamente aurale, dunque musicale in senso assoluto) nelle quattro forme paradigmatiche di:

quinta discendente in qualità tonale di radicante centrazione affermativa, di riposo stabilizzante;

quarta ascendente in qualità tonale di proiezione in slancio affermativo;

quinta ascendente in qualità tonale di decentramento espansivo;

quarta discendente in qualità tonale di sospensione, in più marcata attesa risolutiva, potenzialmente interrogativa.

Inutile osservare ancora che le definizioni suddette servono solo da orientamento per una piena comprensione logico-formale. La quale risulterà “esterna alla musica” se non adeguatamente esercitata in tutti i modi possibili. Si tratta insomma di una guida concettuale alla comprensione prettamente musicale, ma solo in quanto consapevolmente agita attraverso la costante pratica musicale di intonazione consapevole e dunque carica delle implicite significazioni simbolico-espressive di base; nonchè consequenzialmente aperta, poco a poco, ad una notevole varietà di adattamenti ai più vari e ancor più concreti contesti dell’esperienza musicale, implicata nel più vasto repertorio delle musiche di ogni epoca e do ogni genere.

***

Altri sussidi

Per potere usufruire al meglio del lavoro di scrittura musicale fatto in classe e a casa converrà fin d’ora avere installato nel proprio pc una versione del software di videoscrittura musicale Finale; possibilmente della versione Finale 2006 (o superiore). Ma per una migliore utilizzazione dello stesso converrà adattarsi all’interno della classe ad una comune versione, dato che le versioni precedenti non leggono quelle successive: rivolgersi nel caso al docente e comunque portare sempre con sè in classe una buona pendrive per poter usufruire dei file offerti dal docente.

Si consente, alternativamente per chi non ha possibilità d’uso del pc, l’utilizzo di un apposito timbro pentagrammato (predisponibile da un apposito negozio di vendita di cancelleria e di timbri).

Va ricordato che una parte importante dell’esame finale è costituito anche da una verifica del lavoro svolto scritto e revisionato dal docente durante l’anno (cfr. il programma d’esame allegato nella dispensa/presentazione): esercitazioni compositive e analisi di brani musicali. Quindi si raccomanda il massimo ordine fin d’ora nel materiale di applicazione del proprio studio. Da predisporre gradualmente nella miglior bella copia (dopo la correzione definitiva del docente) e da archiviare in apposita cartella di lavoro.

N.B.:

Circa l’esecuzione e l’ascolto dei brani in studio: sempre provare a suonare e/o a cantare quanto più possibile dei relativi spartiti o quanto meno ad ascoltarne con attenzione delle esecuzioni, ad esempio reperibili su youtube. A richiesta verranno forniti dei relativi file audio.

Per l’orario e i programmi consultare:

Anno Accademico 2017-2018 – Monte-orario, Quadri-orario e Presentazione del settore disciplinare COTP/01 – Prof. Mario Musumeci

Annunci