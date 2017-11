“Analisi” lez. I-2 (2018) – L’opera come architettura formale generale

di Mario Musumeci

Ciascuno degli interessati indirizzerà il proprio impegno seguendo le varie indicazioni già date in sede di lezione per il proprio lavoro monografico del terzo anno di corso. Di seguito la ripartizione degli impegni di studio, assieme ad ulteriori materiali utili.

I materiali di sussidio sono stati e continueranno a fornirsi in sede di lezione su apposita pendrive di ciascun studente. Tutti gli studenti, oltre ad utilizzare i file degli spartiti in PDF per la redazione degli esempi musicali su Paint, sono tenuti a procurare altre revisioni ed anche esecuzioni di pregio dell’opera di loro specifico interesse. Altro materiale sarà via via consegnato in sede di lavoro.

E’ vincolante per ciascun studente l’impegno della registrazione delle lezioni, data la densità dei contenuti. Pertanto non sarà ammesso alla lezione lo studente privo della seguente necessaria dotazione:

spartiti dell’opera in studio; registratore ben funzionante; quadernoni pentagrammati e a righe per gli appunti e gli specifici chiarimenti scritti dal docente; cancelleria varia (penne, matite, gomme, temperamatite); una pendrive di minimo 4 Gb per lo scambio dei materiali di studio digitali (file-audio, file-immagine per gli esempi musicali, file di testo per l’elaborazione della tesi individuale etc.); trattato recente del docente, L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale, SLBF Editore, Messina 2016 trattato già studiato negli anni precedenti di corso, Le strutture espressive del pensiero musicale, Lippolis Editore, Messina 2008.

Si riprende di seguito, con ulteriori precisazioni, quanto già predisposto nella lezione precedente come impianto di massima del lavoro di ciascuno.

Ciascun impegno di lavoro individuale sarà definito al modo di un Progetto di gruppo-laboratorio titolato al momento con le opere musicali in studio, impiantate dal docente in sede di lezione secondo una visione quanto più possibilmente unitaria; un progetto da portare a termine secondo un indirizzo che si chiarirà, man mano che lo studio dell’opera in questione avanzerà in profondità di contenuti e di motivazioni. In particolare si è già abbondantemente precisato perchè e secondo quale metodologia unitaria l’intero lavoro di quest’anno è stato impiantato con preciso riferimento alla composizione barocca e in particolare ad opere importanti di Johann Sebastian Bach, variamente (anche in trascrizione) presenti nei repertori di ciascuna delle specialità strumentali.

Di seguito una prima ripartizione degli impegni di studio, assieme ai primi materiali utili – pubblicati a poco a poco entro la settimana. Nel caso di elementi vuoti da completare, attendo i vostri riscontri per completare questo post, in base alle indicazioni e ai materiali che mi perverranno a vostro singolo ed esclusivo impegno.

La consegna iniziale resta ancora una prima lettura generale sulla vita e soprattutto sulla specifica opera dell’autore scelto e un primo ascolto orientativo sulla partitura dell’opera, magari procedendo a generali segmentazioni formali dei temi di ciascun movimento, come svolto in classe …

Ogni studente curerà autonomamente una visita in biblioteca per consultare testi sulla vita, sulla collocazione storica e sullo stile dell’autore e sull’opera specifica scelta . E sulla base di quanto svolto in lezione comincerà a predisporre in forma di tabelle, quanto meno in modo sommario, gli schemi formali generali e orientativi di ciascuna opera in studio.

Progetto A

L’interpretazione barocca: partitura analitica vs modello interpretativi

Johann Sebastian Bach, Suite BWV 998 per liuto (chitarra, Andrea)

Johann Sebastian Bach, Suite BWV 1011 per violoncello (marimba o xilofono, Davide)

In corso la trascrizione su Finale delle due intere opere e l’elaborazione della partitura analitica del Preludio di entrambe

Progetto B

L’interpretazione classico-romantica: elaborati e schematizzazioni analitiche vs i modelli interpretativi

W. A. Mozart, Concerto K 216 per violino e orchestra (violino, Maria Ausilia)

G. Bottesini, Concerto … per contrabbasso e orchestra (contrabbasso, Paola)

solo subordinatamente:

M. Mussorgsky – Quadri di un’esposizione, un confronto tra l’originale pianistico e la versione orchestrale di M. Ravel, tra visione analitica e modelli interpretativi

Progetto C

Un paradigma del pianismo romantico: Franz Liszt, ossia la metamorfosi timbrico-sonoriale come forma processuale di linguaggio

Franz Liszt, il Mephisto-Walzer nelle titolazioni di diverse composizioni pianistiche e nella versione orchestrale del n. 1 (pf, Vincenzo)

Franz Liszt, Ballata II, altra opera in repertorio (pf, Gianluca)

Franz Liszt, Mazeppa nella versione pianistica e orchestrale, altra opera in repertorio (pf, Emanuele)

Franz Liszt, Studio da Concerto S. 144 n. 3 Un sospiro; Sogno d’amore n. 3, O lieb, so lang du lieben kannst! (pf, Roberto)

Franz Liszt, altra opera in repertorio

CONSEGNE DI LAVORO PER TUTTI NEL I MODULO

Consegna n. 1:

Predisporre i materiali di lavoro: i file PDF e le due copie fotostatiche dell’intera opera nelle diverse versioni utili (una per sè e una per gli appunti del docente) e le corrispondenti trascrizioni su Finale 2006 delle Suites bachiane; almeno due diverse esecuzioni in file audio di importante e ben differente rilievo performativo

Consegna n:.2:

Individuare e precisare i temi di ciascuna opera di propria pertinenza e la generale ma significativa ripartizione architettonico-formale

Consegna n. 3:

Svolgere una seria ricerca bibliografica sui brani in repertorio di ricognizione tanto storica quanto critico-estetica e riguardare i capitoli più pertinenti del già studiato trattato L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale.

Per Bach i capp. 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 13

Per Mozart, Liszt e Mussorgsky i capp. 10, 11 e 12

