“Composizione” lez. I-1 (2018) – Il dominio ritmico-formale del pensiero musicale

di Mario Musumeci

Di seguito la presentazione in PDF della prima lezione. Questa verrà ulteriormente chiarita e pure approfondita praticamente nella prossima lezione laboratoriale.

C I-1 slide

[N.B. con riferimento ai codici abbreviativi di ciascuna lezione:

C sta per Composizione, in breve il nome della II annualità di Fondamenti di composizione

I sta per 1° modulo (quattro moduli per cinque lezioni ciascuna = 20 lezioni)

1 sta per prima lezione]

Scaricarla (non stamparla, sarebbe uno spreco di carta!) e studiarla sulla base e nei limiti delle consegne di lezione. Con stretto riferimento al libro di testo adottato quest’anno in I annualità e lì indicato; è il vostro dello scorso anno in riedizione totalmente rifatta:

pp. 7-8, solo una lettura orientativa; pp. 9-12, lo studio vero e proprio con i riferimenti ampiamente svolti in lezione; pp. 15-39 etc., leggere e studiare solo in quanto approfondimento introduttivo all’intero nostro impianto disciplinare del triennio. Infatti questa lettura in parte approfondisce il punto 2. e meglio ancora lo chiarisce, in parte lo apre ad ulteriori sviluppi. Dunque una lettura attenta per adesso sarà sufficiente se svolta con particolare attenzione agli esempi trattati in lezione. In seguito vi ritorneremo.

Si tratta di una lezione introduttiva al corso, con particolare riferimento alla nozione di forma musicale in quanto risultante da una vario modo di predisporsi dell’osservatore, ossia di una determinata prospettiva analitica di lettura: ne conteremo e applicheremo ben sette dalla prossima lezione! Ma soprattutto forma musicale come risultante della mediazione di una determinata nozione storico-evolutiva di ritmicità (o tempo musicale) e di sonorità (o spazio musicale), all’interno di un campo di possibilità orientativo-organizzative e conformativo-dimensionali della percezione (tonali vs armoniche).

Vi ricordo infine che per la valida ed utile partecipazione ai laboratori è necessario fornirsi dei materiali richiesti, innanzitutto l’eserciziario analitico, ma anche il nuovo trattato. Quindi nessuno venga sfornito: sarei costretto a non ammetterlo alla lezione. Insomma, come di consueto per voi, ciascuno di voi godrà del mio massimo rispetto solo se da subito lo corrisponderà in maniera corrispondente e adeguata.

Benvenuti e buon lavoro a tutti voi!

Il Prof

*****

Per l’orario e i programmi consultare:

Anno Accademico 2017-2018 – Monte-orario, Quadri-orario e Presentazione del settore disciplinare COTP/01 – Prof. Mario Musumeci

Annunci