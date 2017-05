La III Sinfonia op. 55 di L. v. Beethoven (1802-1806): dall’eroismo illuminista alla visionarietà romantica

Esposizione I Tema: Introduzione accompagnamentale (bb. 1-2) 1° periodo ternario, tema (x cicloidale interrotto) (bb. 3-15) 2° periodo, climax-anaphora modulante su x (15-23) 3° doppio periodo, apice emiolico “di sforzo” (23-37) 4° periodo, tema transitivo à (bb. 37-45) Esposizione II Tema a quattro fasi/idee: a) doppio periodo dilatato, corrente zoppa (y) (bb. 45-65) b) periodo dilatato, catabasi anapestica su x (bb. 65-75) c) periodo, arcata apicale “fibrillante” (bb. 75-83) d) triplo periodo, “cantabile/consolatoria” (bb. 83-109) Codette ai due Temi (integrazioni tematiche): 1) ex IT + IIT/a ( x/y) (bb. 109-117) 2) ex IIT/c + IIT/b (bb. 117-123) 3) ex IT/3°, “impedimento emiolico” (bb. 123-131) 4) ex IIT/d, apice cantabile (bb. 132-144) 5) codetta cadenzale transitiva (x) (bb. 144-154bis)

Sviluppi e Fusioni tematiche (+): Sutura introduttiva (bb. 152-166) IIT/a, corrente zoppa (166-178) IT + IIT/b, climax semitonale (178- 206) IT, “riqualificazione” anapestica (206-220) IIT/a, “corrente zoppa” (220-236) interazione IIT/a + anapesto (bb. 236-248) interazione IIT/a + IT/3°(bb. 248-284) 1°epifonema,“gioia”(bb. 284-299) IT ampliato in triplo periodo (bb. 300-321) bis/epifonema, “gioia”(bb. 322-337) 2°epifonema, IT compiutoàD(bb. 338-361) Ampliamento riconduzione (bb. 362-381) RiconduzioneàFalsaRipresa (382/394-397)