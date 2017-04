Analisi dello stile – II Modulo (2017) – Allineamento tematico, quadratura fraseologica e teoria della forma

dall’esigenza di approntare una discreta serie di materiali utili per l’analisi e lo studio personale di ciascun discente, tenendo anche conto dell’esiguità del monte-orario di lezioni; ciò considerando – a scanso di equivoci – come del tutto negativo e riprovevole (quando non sospettabile di illecito amministrativo se non di reato penale) un certo andazzo ricorrente e dallo scrivente già sperimentato, che trovando ingiustificato alibi nella detta esiguità, arriva a permettere l’effettuazione di programmazioni (con annesse verifiche) per nulla all’altezza del livello di laurea specialistica del biennio accademico in questione;