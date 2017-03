“Forme compositive I” Modulo I (2017) – Melodia e Melos

di Mario Musumeci

Ecco in file PDF la prima dispensa sintetica del I modulo di lezioni.

Stile I-1 Melodia e Melos (2017)

Gli argomenti trattati sono riferibili alla Prima parte, prima sezione (pp. 29-45 e 46-65) del mio libro di testo messo in studio: Le strutture espressive del pensiero musicale (Lippolis editore, Messina 2008). Solo con qualche cenno introduttivo, che verrà ripreso ed approfondito in seguito, corrispondente agli argomenti esposti nella Premessa dello stesso volumetto. Devo rilevarvi che non sono arrivato a trattare alcuni argomenti presenti nelle slide e riguardanti l’evoluzione classico-romantica e primo-modernistica della nozione melodica e del corrispondente “carisma motivico” (Scarlatti, Liszt, Puccini, Britten e perfino un mio pezzo giovanile …). Questo per comprensibili motivi organizzativi: un vostro collega, che aveva lezioni in coincidenza, ha dovuto anticipare la sua prima lezione di Teoria dello stile – prevista assieme a voi – nella lezione di biennio degli interpreti e ho voluto/dovuto riadattare quella specifica lezione perchè tutti ne potessero usufruire al meglio: questo mi ha condizionato nella preparazione anche della vostra specifica lezione, riuscita un tantino sovrabbondante … Pertanto non tenete conto di quelle particolari slide se proprio non vi dicono niente. Ne riparleremo la prossima lezione. 🙂 🙂 🙂

Per il reperimento delle musiche studiate in ascolto contattatemi pure:

mariomusicum@tiscali.it

o, ancor meglio, portate una capiente pendrive per inserirvi i file audio necessari, dopo la chiusura di ciascuna lezione.

