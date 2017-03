“Composizione” lez. III-3 (2017) – Retorica visionaria romantica e plasticismo armonico

di Mario Musumeci

Di seguito la terza del III modulo e di primo approfondimento sul pensiero musicale romantico.

Composizione lez III-4 2017 – Retorica visionaria romantica e plasticismo armonico

Il breve brano di Chopin, posto preliminarmente e sinteticamente in analisi nelle sette prospettive di nostro oramai stabilizzato uso, promuove l’occasione di un approfondimento della già affrontata questione contemporanea dello studio dell’Armonia; studio oramai da ben riconsiderare in chiave teorico-analitica: storicistica (in quanto inserito cioè nell’epoca di riferimento) e dunque storicizzato (in quanto riconsiderato in chiave evolutiva rispetto le epoche precedenti e successive e dunque nella più moderna e odierna visione). E rivolto per lo più a strumentisti interpreti solo occasionalmente compositori.

Insomma applicando nel miglior adattamento possibile tutte le corrispondenti pratiche di analisi ‘armonica e tonale’; pertanto seguendo sempre tutte le diversissime – e spesso incomunicanti ma, invece, da noi preliminarmente integrate – prassi metodologiche più diffuse in ambito internazionale: europeo e mondiale ….

Aggiungo altri brani romantici, di cui trovate i questionari nell’antologia, che approfondiremo nei laboratori: E anche altre prove d’esame di composizione analitica.

