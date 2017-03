“Analisi e interpretazione I” Modulo I (2017) – Introduzione al corso. Melodia e Melos

di Mario Musumeci

Ecco di seguito il file PDF della prima lezione; lezione orientativa sull’argomento principale del corso: l’interpretazione musicale rapportata alla metodologia analitica del testo musicale.

INTERPRETAZIONE I-1 (2017) – Analisi melodica e implicazioni agogico-dinamiche

Con un primo accenno, anche dimostrativo,

alle strutture cognitive melodiche di primo piano (le cd. “forme” melodiche), agli stili melodici sommariamente espressi nelle diverse epoche della musica occidentale.

Diverse slide saranno meglio chiarite nella prossima lezione; dove l’argomento Melodia e melos sarà meglio studiato ed approfondito. Si consiglia agli studenti di intervenire con propri spartiti e partiture di musiche riferite al proprio strumento (ovviamente complete, se poli-strumentali) e preferibilmente di epoche diverse e di lunghezza non troppo ampia, per gli scopi limitati ma non banali che questa I annualità ci consente.

Lo studio sul testo del docente “Le strutture espressive del pensiero musicale” è da riferirsi ai due capitoli su melodia e stili melodici.

