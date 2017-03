“Armonia” lez. III-2 (2017) – Armonia cromatica e accordi alterati

di Mario Musumeci

Di seguito la presentazione in PDF della seconda lezione del terzo modulo:

Armonia lez. III-2 2017 – Armonia cromatica ed evoluzione del cromatismo

Il capitolo di riferimento è il 15 del testo di de Natale, L’armonia classica e le sue funzioni compositive; integrato dalle schematizzazioni esemplificative delle mie slides, includenti adesso in forma più compiuta e ampiamente propositiva le esercitazioni analitico-compositive: basta scegliere di volta in volta un brano e procedere oltre che nella compiuta analisi armonica anche in una delle proposte compositive suggerite.

Adesso, in sostanza, vanno sempre più approfondite nella pratica le generali nozioni orientative sulla forma tonale del singolo brano, svolta con triadi e con accordi di settima, includendo i detti accordi alterati di sesta napoletana, italiana, tedesca e francese; nozioni costantemente trattate durante le lezioni e riassunte nelle presentazioni, con vari livelli di esercitazione sia analitico-descrittiva che di scrittura compositiva.

Advertisements