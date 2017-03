“Analisi” lez. III-2 (2017) – Stile epocale di riferimento e specificità dell’opera

di Mario Musumeci

Questa lezione ha continuato la precedente approfondendone per le opere musicali in studio i contenuti. In particolare:

con una più approfondita considerazione dei contenuti storico-critici del testo di Della Seta sulla III Sinfonia beethoveniana “Eroica”; con una conseguente più approfondita comparazione con il metodo analitico e con i suoi ben più avanzati risultati prodotti sulla IX Sinfonia “Corale”, nel mio testo L’evoluzione retorica del pensiero musicale; con una serie di congruenti indirizzi d’impostazione del lavoro di tesi disciplinare (“tesina”).

