Borse di studio in Musicologia presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia

La Fondazione Giorgio Cini di Venezia segnala due nuove borse di studio offerte a dottorandi, PhD e post-doc interessati a trascorrere un periodo di ricerca presso la sua sede, nella Residenza dell’Isola di S. Giorgio di Venezia.

I temi di ricerca afferenti all’ambito musicologico sono questi:

Musicologia

Innovazione e tradizione nel linguaggio musicale di Franco Oppo

Il teatro musicale di avanguardia: Giacomo Manzoni, Egisto Macchi, Domenico Guaccero

Alberto Bruni Tedeschi a cento anni dalla nascita

Roman Vlad compositore per il cinema e la televisione

La musica strumentale di Roman Vlad degli anni cinquanta-settanta

La produzione liederistica di Camillo Togni

La musica strumentale di Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero e Ottorino Respighi

Studi Vivaldiani

L’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini dispone di una dotazione insostituibile per qualunque studio sul compositore veneziano: i microfilm e le copie fotografiche degli autografi e delle copie coeve di tutte le composizioni (opere teatrali, musica sacra e musica strumentale), conservati presso le biblioteche e gli archivi di tutto il mondo, tutte le edizioni musicali moderne e una raccolta completa della letteratura vivaldiana internazionale (monografie e saggi) e delle registrazioni e incisioni discografiche. Sono benvenuti progetti di ricerca su nuove linee di indagine e aspetti ancora poco conosciuti della biografia, dell’opera e del pensiero compositivo di Antonio Vivaldi.

Etnomusicologia

Studio dei manoscritti di teoria musicale indiana conservati presso la Fondazione Giorgio Cini

Alain Daniélou e la ricerca sulla musica indiana

L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini e la divulgazione della musica indiana in Italia: storia di un quarantennio di corsi, seminari e concerti

Per una storia dell’IISMC: nascita e sviluppi di una nuova idea di divulgazione e ricerca sulle musiche del mondo

Borse di studio “Centro Vittore Branca” da tre mesi per progetti interdisciplinari

La Fondazione Giorgio Cini offre 3 borse di studio residenziali da tre mesi del valore di euro 6.250 ciascuna destinate a PhD e post-doc italiani e stranieri che non abbiano superato i 40 anni al 10 marzo 2017, per progetti di ricerca sulla civiltà italiana – e in particolare veneta – con un orientamento interdisciplinare in uno dei seguenti ambiti: storia dell’arte, storia di Venezia, letteratura, musica, teatro, libri antichi, civiltà e spiritualità comparate.

Domande entro il 10 marzo 2017

Borse di studio “Olivo e Vilma Andreazza” per italiani di seconda e terza generazione

La Fondazione Giorgio Cini, in memoria di Olivo e Vilma Andreazza, ha istituito 2 borse di studio residenziali da tre mesi del valore di euro 6.250 l’una, destinate a PhD e post-doc, per consentire agli italiani “di seconda e terza generazione”, ossia figli o nipoti di italiani emigrati all’estero per motivi di lavoro, di tornare nel paese d’origine per trascorrere un periodo di ricerca presso il Centro internazionale di Studi della Civiltà italiana “Vittore Branca”. La borsa di studio è destinata a ricercatori interessati allo studio della civiltà italiana – e in particolare veneta – con un orientamento interdisciplinare in uno dei seguenti ambiti: storia dell’arte, letteratura, musica, teatro, libri antichi, storia di Venezia, civiltà e spiritualità comparate.

Scadenza per l’invio delle domande: 10 marzo 2017

Leggi qui i bandi per borse di studio offerti dalla Fondazione Giorgio Cini



Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”

web: www.cini.it

Fondazione Giorgio Cini onlus

Isola di San Giorgio Maggiore

E-mail: centrobranca@cini.it

E-mail: centrobranca@cini.it
Tel.: +39 041 2710253 – Fax: +39 041 5238540 30124, Venezia