“Armonia” lez. II-1 (2017) – L’equilibrio statico-dinamico dell’accordo. I rivolti

Ho già più volte insistito sull’opportunità di lavorare in videoscrittura sul programma professionale Finale (versione 2006 su Windows XP o su Mac) e vi ho pure suggerito sul come fare, fornendo ogni utilità al proposito o via e-mail o a coloro che me l’hanno richiesto in aula, forniti di pendrive.

Sono da indirizzare come commenti al sito tutti i tipi di comunicazione con me o anche tra voi stessi se di comune interesse didattico; solo per reali problemi di privacy ricorrete alla e-mail. Ricordatevi che io ricevo le vostre mail, ma che voi potreste non ricevere le mie per qualsiasi motivo; in tali casi solo se me lo fate sapere potrei inviarvi la mail in altro modo, ma tenete sempre che io, in linea di principio, devo inviare le comunicazioni all’intero gruppo di I annualità (oltre una ventina di studenti!) e non ai singoli, se non eccezionalmente per casi specifici.