“Composizione” lez. I-2 (2017) – L’analisi della Fuga d’arte

Di seguito la prima lezione sulla Teoria della Fuga, con riferimento sia al modello scolastico – accademicamente più noto e vigente – sia al ben più aggiornato impianto teorico-analitico della Fuga d’arte, con preciso riferimento alla Fuga barocca e all’estrema varietà dei suoi modelli di repertorio.

Si rammenta che nella precedente lezione, in stretta connessione, ci si è concentrati sul propedeutico argomento della Trama continua barocca, applicato approfonditamente ad una nota Sarabanda di J. S. Bach. A questa lezione occorre fare fin d’ora stretto riferimento per la miglior comprensione dell’argomento, anche nelle successive lezioni del modulo.

Da non dimenticare, per chi ancora non li abbia consegnati, i facili esercizi di segmentazione melodica e formale sulla Sarabanda messa in studio nella presentazione VI; nonché su almeno due Fughe non segmentate in questa stessa presentazione. Non è un lavoro difficile: solo il Soggetto e le sue repliche con i relativi toni vicini di modulazione e con la seguente procedura: fotocopiare o meglio ancora disporre al pc su Paint e mettere in rilievo, incarcerandoli con delle ampie caselle, gli elementi poi esposti in Legenda.

A questo va aggiunta, sempre per la prossima settimana

A) la composizione di almeno un Soggetto su una delle 4 tracce date di basso continuo (precedente dispensina), applicando stavolta i principi melodico-compositivi, autenticamente barocchi, della trama continua. E cioè:

la segmentabilità in ben integrati piedi ritmici; la chiarezza tonale, riferita appunto ad un sottostante presupponibile basso continuo, da intendesi come l’esplicazione del collante del contrappunto armonico – che unirà il Soggetto alle altre parti obbligate e/o libere. il più o meno unificante tracciato interno di polifonia latente, tanto da risultarne un interno carattere concertante del profilo melodico complessivo.

B) la realizzazione della legenda analitica dell’analisi melo-armonica di questo facile basso continuo, già assegnato.

FARE LA LEGENDA

C) Seguono infine due esercitazioni di basso continuo di media difficoltà (sul modello dell’esercitazione compositiva d’esame), da realizzare in seguito lungo il corso di studio di questo primo modulo sul pensiero musicale barocco – senza fretta e solo appresso l’espletamento delle precedenti consegne, comunque durante questo secondo modulo; assieme agli altri di bassa difficoltà, già prima pubblicati, da fare tanto alla maniera scolastica (con raddoppio facoltativo del canto) quanto esercitando gradualmente le vostre doti di buon gusto musicale:

Eins ist noth! ach Herr, dies eine

Bach – TrioSonata-Giga

Il miglior suggerimento è di lavorarli entrambi per poterne ben comparare la differenza sul piano realizzativo (e dunque stilistico, dei due reperti d’autore), dopo averne attentamente di ciascuno analizzato le parti cantabili da accompagnare. Dunque inizialmente fatene una buona metà dell’uno e una buona metà dell’altro, sottolineandone a parte le differenze di stile e di genere. E solo appresso – dopo una prima verifica in classe – completateli.

