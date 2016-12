di Mario Musumeci

Lezione

Di seguito la presentazione in PDF della seconda lezione.

armonia-lez-i-2-2017-modello-triadico-e-accordi-consonanti-e-dissonanti

Scaricarla e studiarla sulla base e nei limiti delle consegne di lezione.

Il riferimento è, per intero, al cap. I del manuale adottato del Prof. Marco de Natale.

Sul piano esercitativo, in particolare, continuare con le esercitazioni sulle triadi (lezione precedente) anche con il metodo, illustrato in lezione, della “mano (destra) accordale”; che suggerisce l’accordo allo stato generatore, cioè nella costruzione per terze successive idealizzata nei processi logico-formali dell’armonia triadica: le dita 1 (pollice), 3 (medio) e 5 (anulare) rappresentano le terze dell’accordo allo stato generatore e a partire da ciascun dito, nell’ordine, si elaborano le tabelline accordali (cioè: tabelle di apprendimento mnemonico morfologiche, riferite all’accordo singolarmente considerato).

In pratica su un suono fondamentale si enunciano “rapidamente” le quattro diverse specie di triade – differenziate proprio sulla base delle terze e delle inglobanti quinte che le compongono – nell’ordine, meglio classificabile per l’orecchio: Magg-aum-Magg-min-dim-min-Magg, sia per nome sia per composizione interna delle note, e nel suonare e/o cantare e nel riconoscere ciascuna triade. L’esercitazione deve includere tutti i 4×12=48 accordi costruibili sull’intera gamma dei 12 suoni della scala cromatica, ai quali corrispondono 12 diverse tonalità; diverse per nome e per nomi dei suoni componenti ma analoghe nelle relazioni tonali, quindi con uguale intonazione e percezione delle relative relazioni tonali, accordi inclusi (insomma le 4 specie di triadi, trasponibili 12 volte …).

Ma soprattutto d’ora in poi sarà di capitale importanza, per la formazione di una buona intelligenza armonico-tonale – la loro costante e sistematica identificazione, col tempo sempre più immediata, nel repertorio musicale praticato: suonando, cantando a voce e a mente, ascoltando analiticamente, improvvisando, componendo per scrittura musicale …

Pertanto si continui sui vari brani musicali del repertorio reso disponibile (cfr. precedente lezione:

– e stavolta con molto più impegno – nell’esercizio identificativo svolto per iscritto, già proposto nella scorsa lezione, sui brani elencati (ma anche su altri a scelta individuale), degli accordi più semplici, le triadi, individuando al contempo gli intervalli tonali strutturali (strutture-quadro) che li sorreggono percettivamente nella melodia (armonicamente accompagnata oppure attuata tramite accordi) o nelle melodie (di aggancio oppure di collante armonico) dello specifico riferimento accordale.

Tutto ciò anche per come già approfondito nella seconda lezione laboratoriale.

Aggiornati costantemente i quadri-orario, ai quali ancora espressamente si rimanda:

In particolare per:

il monte-orario annuale del docente, attuato in venti settimane, con due lezioni settimanali (una, frontale e bi-oraria, comune a tutta la classe; l’altra, oraria e più personalizzata rispetto il singolo studente, di laboratorio), per complessive 60 ore; la definizione definitiva del quadro orario, ma con aggiustamenti ancora in corso, dipendenti da ulteriori aggiornamenti forniti dalla segreteria didattica; l’impianto delle lezioni di ciascuna disciplina (nel nostro caso: Teorie e tecniche dell’armonia, equiparata a Teoria e analisi I, del vecchio ordinamento), utile alla miglior programmazione dello studio individuale.

Laboratorio musicale

Sia per iscritto sia al pianoforte bisognerà sin d’ora abituarsi a praticare sempre più la successione di accordi T-D-T-SD-T; oppure: I-V-I-IV-I, con riferimento ai gradi della scala. Per identificare, con sempre maggior padronanza – e costantemente utilizzare (come costantemente vedremo) in un’ampissima gamma di possibilità e di utilità musicali – ciascuno dei tre accordi fondamentali di tonica (I oppure T), dominante (V oppure D) e sottodominante (IV oppure SD)).

Per i cantanti, ma non solo per loro, questo è stato associato alla pratica di intonazione dei vocalizzi scalari, utile sia per misurare l’estensione vocale sia per riscaldare la voce. Partendo da do maggiore, si potrà gradualmente procedere in ascesa sulla scala cromatica, adattando in analogia i gesti esecutivi originari (sviluppati in corso di lezione): all’avvio si usa la T, alla chiusura superiore della scala la SD; a metà della scala discendente la D, che chiuderà sulla T una vola raggiunto il I (grado) della scala con la voce.

N.B.: d’ora in poi i numeri romani (da uno a sette: I, II, III, IV, V, VI, VII) indicheranno da soli l’ordine numerico scalare; dunque da solo I sta per primo grado della scala e dunque tonica come singolo suono ma anche come singolo suono su cui poggia l’accordo (in stato fondamentale) di tonica, V sta per quinto grado della scala etc. etc.. Ma per indicare meglio l’accordo nella sua globale compiutezza utilizzeremo T (ossia accordo-funzione di tonica) al posto di I, D (ossia accordo-funzione di dominante) al posto del V, SD (ossia accordo-funzione di sottodominante) al posto del IV.

