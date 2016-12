“Analisi” lez. I-1 (2017) – L’opera: genere e poetica (bibliografia generale)

di Mario Musumeci

Ciascuno degli interessati potrà orientare il proprio impegno grazie alle indicazioni già attribuite in sede di lezione per il proprio lavoro monografico del terzo anno di corso. Ciascun impegno di lavoro, individuale e/o collettivo, sarà definito al modo di un Progetto titolato al momento con l’opera musicale in studio un progetto da portare a termine secondo un indirizzo che si chiarirà, man mano che lo studio dell’opera in questione avanzerà in profondità di contenuti e di motivazioni.

Di seguito una prima ripartizione degli impegni di studio, assieme ai primi materiali utili – pubblicati a poco a poco entro la settimana. Nel caso di elementi vuoti da completare, attendo i vostri riscontri per completare questo post, in base alle indicazioni e ai materiali che mi perverranno a vostro singolo ed esclusivo impegno.

La consegna iniziale è una prima lettura generale sulla vita e soprattutto sulla specifica opera dell’autore scelto e un primo ascolto orientativo sulla partitura dell’opera, magari procedendo a generali segmentazioni formali dei temi di ciascun movimento, come svolto in classe …

La prossima settimana una visita in biblioteca per consultare testi sulla vita, sulla collocazione storica e sullo stile dell’autore e, magari, sull’opera specifica scelta .

Progetto Cantanti – Varietà stilistica e perfomance nelle Arie da camera e d’opera

Arie barocche (1660-1750):

…..

Arie classiche (1750-1800):

…..

Arie romantiche (1800-1880):

…..

Arie moderniste (1880-1900):

…..

Progetto Tastiera, Chitarra e Flauto – Qualità retoriche e narrative nel sonatismo moderno

Sonata op. 53 di L. v. Beethoven, detta “L’Aurora”

…..

Sonata op. 110 di L. v. Beethoven

…..

Sonata op. … di B. Martinu

…..

Sonata op. … di …



…..

Progetto Compositori e Direttori – Il sinfonismo beethoveniano e l’evoluzione dell’orchestrazione classica: qualità retorico-narrative tra strumentazione e performance

Sinfonia IX

…..

Sinfonia VIII

…..

Sinfonia IV

…..

Sinfonia III

…..

CONSEGNE DI LAVORO PER TUTTI

Consegna n. 1:

Predisporre i materiali di lavoro, ossia due copie fotostatiche dell’intera opera e le corrispondenti trascrizioni su Finale 2006

Consegna n:.2:

Individuare e precisare i temi di ciascun movimento dell’opera di propria pertinenza, con gli stacchi della quadratura fraseologica periodica e con il triplo livello di legature tratteggiate per l’impianto motivico.

Consegna n. 3:

Cominciare la lettura e lo studio del capitolo 12 dal libro L’evoluzione retorica del pensiero musicale. Lettura e significato nella musica occidentale

Per l’orario e i programmi consultare:

