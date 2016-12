“Forme compositive I” Modulo III (2016) – Ritmo e Forma nel dominio spazio-temporale del pensiero musicale

by MarioMusumeci

Ecco in file PDF le slide della quarta (doppia) lezione che esaurisce, ai fini della nostra specifica disciplina, tutta la terza parte del testo, “Le strutture espressive del pensiero musicale”, pertinente inusualmente la trattazione integrata del Ritmo e della Forma.

Stile I-3 Ritmo e Forma (2016)

Ai fini dell’esame l’intera suddetta seconda parte può essere suddivisa in due trattazioni, corrispondenti ai due argomenti, nel testo successivi e non separati in diversi capitoli, data la necessità di integrazione sia sul piano logico che epistemologico: Ritmo e Forma, Corporeità e Immaginazione. Da intendersi pertanto come due separabili unità didattiche, ma solo approssimativamente a cura del singolo discente e solo ai fini dell’individuazione dell’argomento da trattare a scelta e di quello da sorteggiare tra i rimanenti.