AVVISO

Avvisiamo i pur volenterosi lettori che l’evoluzione contraddittoria della situazione normativa, attualmente per di più in situazione di stallo per colpevole disinteresse della classe politica al governo e non, comporta un’attenzione tutt’altro che superficiale agli accadimenti già avvenuti e alla loro corretta interpretazione fattuale e giuridica. Pertanto, data la concentrazione nella rete di un notevole interesse informativo su questo articolo, inserisco vari link con più recenti e importanti aggiornamenti; che reimpiantano la questione in maniera ancora in parte imprevedibile.

In tal senso le prime risposte date agli interventi dei lettori sono in parte superate dagli eventi successivi e dunque dalle stesse risposte date, direttamente o indirettamente, con un rinnovato e necessario riferimento ai seguenti articoli in link, dal più al meno recente. Insomma occorre leggere tutto con molta attenzione e crescente competenza oppure rassegnarsi a non capire granché di quello che sta accadendo.

Afam, parziale riconoscimento dei trienni accademici nell’afam: come si prospetta il futuro dei bienni?

L’equipollenza alle lauree dei diplomi di Conservatori e Accademie

Forum III sulla “Valorizzazione dell’Afam” (aggiornato al 15/03/13)

L’equipollenza dei diplomi conservatoriali alle lauree universitarie.

Le competenze del Cun

Ossia: Chi la fa l’aspetti

di Mario Musumeci

O anche: Prima o poi i nodi vengono al pettine.

Sono due delle tante massime di saggezza che agli odierni politicanti – e ai sindacalisti che si espongono sempre più come politicanti – sembrano sconosciute. Indubbiamente per la loro demagogica arroganza e la conseguente presupponenza d’impunità. E vediamo tutti i giorni il risultato che tale grave patologia del costume nazionale produce nella nostra povera Italia. Tanto nelle cose grandi quanto nelle … “piccole” (almeno rispetto la gravità dell’attuale situazione economico-finanziaria). Come appunto la seguente.

Con un’apposita Mozione del 27-02-2013, inviata al Ministro di competenza,

Mozione CUN 27-02-2013 su titoli Afam

il Consiglio universitario nazionale si è espresso, e pure con una insolita durezza, a proposito dell’attuazione delle recenti norme riguardanti la cd. Valorizzazione dell’Afam, prima inserite in apposito disegno di legge e poi stralciate, inserite ed entrate in vigore nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta “Legge di stabilità 2013″), ai c.c. 102-103-104-105-106-107.

Cosa vi risulta di tanto eclatante da dover essere subito rimbrottato da parte dei più rappresentativi sindacalisti di settore? Che l’attuazione regolamentativa dell’equipollenza a specifici diplomi universitari di laurea dei diversi titoli di studio accademici del sistema dell’Afam deve essere, di necessità e di diritto, controllata da uno specifico organo tecnico tramite un’”attenta vigilanza sul contenuto dei percorsi formativi” e nella “definizione delle tabelle previste ai c.c. 106 e 107″ della suddetta legge. Ad essere più precisi già secondo i vigenti c.c. 101 e 102 “ (…) i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (…) sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (…)”. E, ancora: “(…) i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 [N.d.R.: le istituzioni dell’Afam] sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale (…): (…)b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, (…) e dagli Istituti musicali pareggiati.” Dunque la faccenda non potrebbe più riguardare i nuovi diplomi accademici di nuovo ordinamento di I e II livello: oramai, secondo diritto vigente, resi equipollenti alle richiamate lauree. Si tratta invece dei diplomi accademici di vecchio ordinamento (c. 107), oramai ad esaurimento anche se in una eccessivamente dilatata fase transitoria. Nonché di quelli sperimentali di transizione al nuovo ordinamento (c.c. 105 e 106). Infatti il successivo c. 105 recita: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni …[N.d.R.: le istituzioni dell’Afam] concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello”. Ecco prodursi allora domande che esigono una risposta precisa per una utenza sempre più disorientata. I diplomi accademici di II livello, fin’ora comunque rilasciati da Conservatori e Istituti musicali pareggiati, avrebbero una connotazione sperimentale e sarebbero dunque da riconoscere al fine specifico dell’equipollenza con una specifica messa a ordinamento? Ma chi ha conseguito tali titoli non trova scritto da nessuna parte che essi siano “sperimentali”! Oppure si tratta solo di alcune tipologie? E quali sarebbero allora queste tipologie? Oppure si tratta di due norme – quelle dei c.c. 103 e 105 – che esprimono una voluta ambiguità iniziale: per accontentare in sede politica di approvazione della legge, e in prossimità del rinnovo elettorale, i propri contrapposti referenti elettorali? Il che rivelerebbe ulteriormente, se mai ve ne fosse bisogno, la qualità miseranda della nostra oramai trascorsa (ma forse non del tutto) classe politica. Comunque tale “organo tecnico per il sistema Afam” adesso è chiesto dal Cun al Ministro in ricostituzione, e dunque sostituzione, rispetto una precedente Commissione congiunta Cnam-Cun. E anzi in assenza del rinnovo del Cnam – considerato pertanto dal Cun come “soppresso di fatto” (forse sbrigativamente, dato che l’organo istituzionalizzato per legge rimane in carica, e sempre per legge, fino al rinnovo elettivo dello stesso) – tale commissione viene addirittura riproposta dal Cun stesso, e al fine di un ufficiale riconoscimento ministeriale, nella forma di un Tavolo tecnico di consultazione permanente integrato da esperti dell’Afam. Cosa che ci apparirebbe ovvia e sacrosanta, data la concorrenza di titoli predisposti in analogia, e dunque in equipollenza, ma permanendo nella separazione dei due sistemi accademici nazionali (appunto: l’universitario e l’Afam). Se appunto non fosse che l’attuale posizione di debolezza politico-culturale ed economico-finanziaria dell’Afam rispetto le corrispondenti facoltà universitarie, e l’università tutta che le sorregge, non disponesse un certo notevole vantaggio rispetto l’inevitabile concorrenzialità dei due sistemi formativi: qualcuno, proveniente dall’Afam controlla forse quello che succede nelle attività didattiche dei corrispondenti corsi universitari? Sarebbe opportuno semmai affidarsi a seri controlli di organi posti al di sopra delle parti e dunque “insospettabili” rispetto l’inevitabile conflitto d’interessi in gioco. Ma è cosa possibile da attuarsi? O è semmai cosa preferenzialmente futuribile, seppure attualmente reputata utopistica, una unificazione istituzionale forzata ed immediata dei due ambiti di formazione accademica? Va detto che tali richieste del Cun vengono già tutte espresse “con forza [corsivo del redattore] al Sig. Ministro”; a sottolineare le prerogative dell’organo rappresentativo. E chi potrebbe dubitare che la corporazione universitaria, nel bene e nel male, trovi adeguato ascolto nelle stanze del potere statale? Ricordiamo peraltro il controverso dettato della principale norma ancora in attuazione, al c. 107 della suddetta legge: “I diplomi finali rilasciati (…) al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (…) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. A tale proposito il Cun afferma che “il riconoscimento delle eventuali [corsivo del redattore] equipollenze non potrà che essere deciso, caso per caso, con parere di organi tecnici, sulla base di un puntuale esame del percorso formativo per il quale l’equipollenza è richiesta”. Opinione tutt’altro che peregrina, peraltro nell’assoluta (e voluta?) assenza di qualificanti e diffuse competenze tecniche di adeguato livello presso l’attuale dirigenza ministeriale. Ora si può constatare facilmente che i sopra previsti tre mesi sono già scaduti nell’oramai trascorso 24 marzo senza che risulti alcuna traccia di interventi ministeriali al proposito. Mentre nel frattempo tante parole sono state e continuano ad essere sprecate al proposito da e presso gli addetti ai lavori al proposito della supposta equiparazione dei diplomi del vecchio ordinamento all’intero corso accademico del 3+2. Mentre chi scrive aveva già semplicemente affermato che questo mai sarebbe accaduto, ed esattamente in tale maniera politicamente diffusa nel nostro paese: rimandare per non fare. Però in tale specifico caso anche per fattori intrinseci alla qualità addirittura abnorme di quanto si presupponeva dovesse accadere. Difatti proprio su questo forum sono diversi gli articoli che ne hanno ampiamente discusso: gli interessati, se vogliono, vi troveranno ampia materia di approfondimento, e certo mai banalizzante l’ordine dei relativi problemi, come viceversa volgarmente si esprime la qualità delle discussioni altrove più ricorrenti. Ecco, per facilitare la navigazione, alcuni altri link: Validità dei diplomi accademici dell’Afam: documentazione Afam.: quale futuro per artisti e musicisti? Competenze musicali e competenze musicologiche nel riordino delle classi di concorso delle discipline musicali Nuovi corsi accademici musicali di I livello e ulteriore parcellizzazione degli apprendimenti pre-specialistici L’ingresso a pieno titolo dell’A.F.A.M. nel sistema universitario nazionale Riflessioni aggiornate In definitiva: al momento l’unica cosa certa è che i diplomi accademici conservatoriali di I livello sono riconosciuti equipollenti alle lauree dams e musicologiche di I livello. Fatta salva la riserva per quei titoli che ancora restano inquadrati come sperimentali. Al proposito si legga l’articolo successivo a questo: Afam, parziale riconoscimento dei trienni accademici nell’afam: come si prospetta il futuro dei bienni? Così per i diplomi accademici di II livello, considerati a tutt’oggi tutti sperimentali, si attende il decreto di messa ad ordinamento e la procedura di attuazione, prevedendo come conseguenza l’equipollenza alle lauree musicologiche di II livello, si prospetta tutt’altro che semplice – stante appunto il qui richiamato intervento del Consiglio universitario Nazionale. Mentre per i diplomi di vecchio ordinamento già a suo tempo riconosciuti, almeno per la relativa derivazione dei trienni accademici, come equiparati a laurea di I livello tale equipollenza sarebbe indiretta e forse, sotto un profilo di attuale legittimità, perfino discutibile finché l’applicazione della suddetta norma non trovi finalmente uno sbocco chiaro e ragionevole tramite l’emanazione di apposito decreto ministeriale. Figuriamoci della presupposta equiparazione al vecchio e superato diploma tradizionale dell’intero corso accademico del 3+2. L’università darà battaglia. E non è che le manchino le buone ragioni. Lungi da chi scrive innanzitutto il voler arrivare ad affermare che la corporazione universitaria sia da porsi, per anelito di equità comportamentale, per qualità professionale e per generale buoncostume, al di sopra di quella espressa dalla più recente (e incompiuta) riforma accademica dell’Afam. Anzi, quando il potere accademico (e il potere tout court) vegeta indisturbato nella certezza della propria autoconservazione, risulta oramai cosa certa che ivi prosperano gli abusi più abnormi e le più gravi ingiustizie. La questione semmai è un’altra: là dove più poteri, espressioni dirette di competenze a vario titolo espresse, trovino spazi istituzionali di relazione più o meno diretta si può presumere che l’uno agisca come crede, addirittura indisturbato dall’altro? E perfino quando mette in discussione legittimi principi del sistema stesso, su cui tali poteri si fondano! (Pubblicato, in versione riadattata, ne La Tecnica della Scuola, n. 16 del 10 aprile 2013)