L’equipollenza alle lauree dei diplomi di Conservatori e Accademie

Avvisiamo i pur volenterosi lettori che l’evoluzione contraddittoria della situazione normativa, attualmente per di più in situazione di stallo per colpevole disinteresse della classe politica al governo e non, comporta un’attenzione tutt’altro che superficiale agli accadimenti già avvenuti e alla loro corretta interpretazione fattuale e giuridica. Pertanto, data la concentrazione nella rete di un notevole interesse informativo su questo articolo, inserisco vari link con più recenti e importanti aggiornamenti; che reimpiantano la questione in maniera ancora in parte imprevedibile.

In tal senso le prime risposte date agli interventi dei lettori sono in parte superate dagli eventi successivi e dunque dalle stesse risposte date, direttamente o indirettamente, con un rinnovato e necessario riferimento ai seguenti articoli in link, dal più al meno recente. Insomma occorre leggere tutto con molta attenzione e crescente competenza oppure rassegnarsi a non capire granché di quello che sta accadendo.

(testo e commento) di Mario Musumeci

All’interno della cd. Legge Finanziaria di stabilità sono state approvate e sono entrate in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le norme riguardanti Conservatori e Accademie. Vediamo di cosa realmente si tratta, al di là del sentito dire e dei tanti promettenti boatos (rumori che sollecitano un qualche importante annunzio: chicche, pettegolezzi, voci di corridoio, notizie che – in sostanza – echeggiano come boati …) variamente messi in circolazione.

Di seguito ecco le norme riguardanti il settore dell’Afam:

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Effettuata un’attenta e … competente lettura – con pertinenti testi giuridici alla mano – l’espressione certamente non tecnica ma ancor più pertinente sul versante pratico sarebbe: “La montagna ha partorito il topolino”. Così insomma vien difatti subito da pensare, ma oramai con un misto di indifferenza e di fastidio per il misero contenuto delle norme in questione, rispetto le ben altre giuste aspettative del settore. Ma vediamo punto per punto. Equipollenza dei diplomi accademici riformati dell’Afam ai corrispondenti diplomi universitari del Dams Ai punti 102 e 103 si stabilisce l’equipollenza dei diplomi accademici riformati dell’Afam ai corrispondenti diplomi universitari del Dams, Corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (Facoltà di Lettere), “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego”. Per far comprendere ai meno informati il “grande” passo avanti compiuto basti confrontare il pressoché identico dettato della ancora vigente legge di Riforma del settore del 21 dicembre 1999, n.508 (Art. 2, c. 5): “Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. (…). Con decreto (…) sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego (…).” Come può definirsi un Parlamento che rivota dopo 13 anni norme di legge ancora vigenti, ricollocandole tali e quali in un nuovo testo di legge, salvo una specifica previsione (equipollenza alle lauree Dams) che doveva, secondo diritto vigente, e poteva adottarsi con un semplice decreto ministeriale? Ammissione a dottorati e specializzazioni universitarie per i diplomati accademici Afam di II livello E in tal senso potrebbe anche intendersi, al punto 104, la previsione dell’ammissione a dottorati e specializzazioni universitarie per i diplomati accademici Afam di II livello. Anche questo era possibile prevederlo in base all’ormai vecchia Legge di Riforma del 1999, tramite le previste apposite convenzioni (Art. 2, c. 8, lettere (h) e (i)): “I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: (…) h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1; i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 nonché strutture delle università. (…). E in effetti sono da segnalare i numerosi casi di docenza a contratto di professori provenienti dal Conservatorio nelle oramai trascorse decennali Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea per la formazione dei docenti nella scuola secondaria alla quale afferivano e frequentavano assieme tanto studenti provenienti dai Conservatori quanto studenti del Dams. E anche l’attuale sussistenza di protocolli collaborativi tra Università e Conservatorio (Milano, Bologna, Palermo …). Va peraltro sottolineato che l’ammissione degli studenti non è automatica ma pur sempre legata alle necessità di un “politico” budget minimo – e non solo massimo – di frequenze; nonché, nei casi migliori, all’intelligenza collaborativa delle sedi Afam e universitarie messe tra loro a confronto nello specifico; e dunque ai docenti che concretamente rappresentano i due versanti accademici in tale volontà collaborativa. Finalità dell’equipollenza La finalità dell’equipollenza certo supererebbe, in teoria, ogni ambiguità legata alle diversità interpretative fin’ora elaborate in sede di burocrazia statale circa il valore della “laurea” musicale e artistica in genere. Ma sempre più o meno ricondotte nel giusto alveo interpretativo dalla giurisprudenza e dalle interpretazioni gerarchiche; che, alla luce della L. 1999/270, di buona norma hanno equiparato diploma accademico e diploma universitario. Insomma: meglio che niente, al proposito, anche se questa minima distanza col “niente” poteva tranquillamente affidarsi a un decreto ministeriale, per il chiaro dettato al proposito della sopra citata Legge di Riforma dell’Afam. In definitiva è stata ed è una certa inefficiente burocrazia che ha prodotto e produce i problemi e non è detto, allora, che persistendo nella sua presenza, non continui a produrne di nuovi. Un solo generico esempio: diversamente da quanto si sente incautamente affermare in qualche ambito sindacale, del riconoscimento Inpdap a fini di riscatto dell’“effettivo” – adesso sì, finalmente! – titolo di laurea (negato, contra iurisprudentiam, da qualche zelante burocrate ai vecchi diplomi accademici) non se ne potrà far nulla; perchè nel frattempo l’attuale governo ha abolito le pensioni di anzianità e prolungato sine die – nell’attuale clima di incertezza del diritto e di emergenziale sospensione dei diritti acquisiti – il mantenimento in servizio ai fini della pensione di vecchiaia; a tutto (presunto) vantaggio delle finanze dello stato ma non delle nuove leve di docenti. La questione della messa ad ordinamento Il disposto dei punti 105 e 106 ha il vago sapore dell’”aria fritta”. Cosa vorrebbe dire l’espressione: “Entro dodici mesi (…) le istituzioni (…) concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello”? Non sono già messi ad ordinamento i titoli di studio appositamente già predisposti dagli organi ministeriali competenti, a ciò preposti per delega di legge? E, ancora: che “i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” siano di per sé equiparati ai diplomi accademici – che si intendeva sperimentare appunto tramite essi stessi – non era di per sé implicato nella validazione effettuata dal ministero; già abilitato ad occuparsene tramite decretazione appunto ministeriale, ai sensi dall’apposita legge-delega del 1999? E non appare alquanto ridicolo che si debba ancora emanare un’apposita altra norma di legge al proposito? E se gli stessi uffici ministeriali non hanno provveduto entro la appena trascorsa dozzina di anni perchè dovrebbero provvedere entro una dozzina di mesi? Vecchi e nuovi diplomi accademici E veniamo, nel punto 107, a quello che per la maggior parte della platea degli interessati è il “dunque”, la reputata “ciliegina sulla torta”. Recita il testo al punto 107: “I diplomi finali rilasciati (…) al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (…) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Si consideri la solita tiritera dell’”entro tre mesi …”, che anche uno sprovveduto dovrebbe oramai intendere come una volontà politica di non decidere ma di demandare ad altri la decisione. E proprio a chi fino ad ora nulla ha deciso, pur nella vigenza di uno specifico dettato normativo (Art. 4, c. 1): “I diplomi conseguiti (…) anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione. Al quale seguiva (c. 3): “Per i diplomati (…) che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici (…)”. Cosa significa? Che la vecchia legge di riforma aveva già statuito l’equiparazione tra i vecchi diplomi e i nuovi, senza però specificare quali, se di primo oppure se di primo e di secondo livello assieme. Va indagato cosa è successo in questi tredici anni, per una certa inadeguatezza dei complessivi curricoli culturali previsti rispetto una più compiuta formazione del musicista; tradizionalmente demandata alla buona volontà dei singoli oppure al conseguimento di due o più diplomi per la formazione pluridisciplinare di una più articolata musicalità, rispetto quella prevalentemente tecnico-esecutiva, esercitata sullo strumento. Insomma è accaduto che l’interpretazione accreditata per i Conservatori – ma non anche per le Accademie di BB. AA., già con titoli di durata quadriennale e con propedeutico liceo artistico – diventasse la seguente: istituire il diploma accademico triennale di primo livello sul modello dei corsi superiori del vecchio diploma – per lo più biennale, talvolta triennale, ma riferito a curricoli di studio tra il quinquennale ed il settennale (canto, strumenti a fiato …) e il decennale (pianoforte, archi, composizione …). Secondo una tradizione sette-ottocentesca che attribuiva tempi e valori formativi a vetusti parametri di esclusiva natura anatomico-fisiologica ma non anche mentale ed intellettuale: i cantanti, ad esempio, iniziavano lo studio dell’impostazione lirica in fase post-adolescenziale, all’inizio della piena maturità fisica, non di rado senza una preventiva e più precoce formazione musicale. Inutile dire come, al di là del giusto vanto delle tante eccellenze del nostro Paese nel campo artistico, tutto questo abbia comportato non pochi ritardi nella media delle compiute formazioni curricolari rispetto le più avvantaggiate situazioni di altri Paesi europei. Incertezze istituzionali e contraddizioni normative Così si è provveduto – anche sulla scorta di varie sperimentazioni disciplinari che avevano nel frattempo innovato vari settori della formazione specialistica – a rimpolpare notevolmente l’impianto disciplinare e nel contempo ad avviare una sperimentazione nazionale del triennio sulla base di parametri forniti da istituzioni-pilota. Questo processo, che dura da almeno un decennio, ha portato così alla compiuta istituzionalizzazione del triennio accademico. Simultaneamente si era proceduto con i bienni, ma commettendo un errore fondamentale: avviare i bienni senza predisporre a monte i curricula rinnovati dei trienni. Anzi alcune istituzioni lo hanno fatto, altre hanno preferito non rischiare, rimanendo sul vecchio modello di diploma, cui aggiungere il biennio più o meno sul modello dei vari corsi di perfezionamento strumentale privatamente gestiti un po’ dappertutto e nella qualità autoreferenziale più discordante che si possa immaginare. Alcune istituzioni addirittura non hanno avviato né l’uno né l’altro e proprio da questi pulpiti, più di recente, si son levate più alte le voci contrarie alla riforma. O che comunque hanno mobilitato parlamentari nel portare avanti norme destabilizzanti come quella in questione. E tenendo conto di una certa assurdità della situazione istituzionale corrente. Infatti, diversamente che per la concomitante riforma universitaria dove il 3+2 è stato avviato abbandonando contemporaneamente il vecchio sistema, nelle istituzioni dell’Afam si sono mantenuti fino ad oggi anche i vecchi diplomi. In un processo di evoluzione transitoria che si sta espandendo ad occupare un ventennio circa! Sia per la precedente fase decennale di sperimentazione del triennio, sia per la scelta scellerata di procedere ad esaurimento non solo per i compimenti superiori dei diplomi ma per la loro intera durata (anche decennale), consentendo per di più varie finestre al privatismo selvaggio: uno scandalo a cielo aperto, in troppi casi, in cui le tante connivenze politiche hanno sempre evitato che la magistratura riuscisse mai a metterci il naso … In questo ventennio in definitiva si stanno continuando a produrre nuovi e vecchi diplomi; questi presuntamente superati dai primi, proprio per le scelte effettuate nel loro avvio sperimentale. Ma pur sempre tra loro equiparati. E adesso come se non bastasse, si sta procedendo ad equiparare i vecchi diplomi al compiuto curriculum accademico del 3+2. Ma che razza di logica (formale e matematica) è quella secondo cui può accadere che si abbia la seguente identità X:2+3=X:3? E cioè che il vecchio diploma (X) possa essere simultaneamente equipollente sia al diploma accademico di primo livello sia a entrambi i diplomi accademici di primo e secondo livello! Una norma che potrà incombere in un futuribile giudizio di incostituzionalità, ma che nel frattempo potrebbe aprire una stagione di caos nelle nostre istituzioni. E non se ne sentiva proprio il bisogno.

(pubblicato, con modifiche, nella rivista “La Tecnica della scuola”, n. 9 del 10 gennaio 2013)