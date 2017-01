Fondamenti di composizione (Analisi II) – Lezione XVI (La Polarizzazione tematico-tonale)

by Mario Musumeci

Nell’ultima lezione ho trattato il delicato argomento della Polarizzazione tematico-tonale.

ANALISI II – 16° POLARIZZAZIONE TEMATICO-TONALE

L’argomento sta alla base della stessa riformulazione teorica e tecnica del linguaggio musicale contemporaneo, da intendere nella sua anche estrema multiformità linguistica e comunicativa di espressione e di elaborazione creativa.

E, come osservato in lezione trattando della modulazione in chiave storicistica – e in particolare della cd. “modulazione” modale rinascimentale e del conseguente più “antico” stile tonale -, la polarizzazione è una nozione che ha già abbondantemente superato il secolo nella prassi della tecnica compositiva. Da Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartok … essa è legittimamente entrata a pieno titolo nel gergo tecnico del linguaggio compositivo. Eppure nei correnti trattati e manuali di armonia stenta ancora ad essere accolta ed approfondita come meriterebbe!

Noi, in classe, abbiamo inquadrato la nozione con stretto riferimento ai tre questionari su Debussy contenuti nella mia Antologia. E ne abbiamo visto già lì stesso il progredire evolutivo da:

una prospettiva puramente armonico-accordale di aggregazioni polarizzanti – accordi tradizionali in riformulazione sintattica e qualità materiche di mélos vocale vs mélos strumentale – e significanti per primario risalto fisiognomico (“Beau soir”, composizione giovanile) verso una più avvolgente condotta diastematico-tonale tra il ri-funzionalizzato e il de-funzionalizzato (anarmonico) decorso sintattico, sul piano delle pur reinquadrate tradizionali aggregazioni melo-armoniche: cfr. soprattutto il mib (sia I? che T? nell’avvio e poi attualizzato nella sezione centrale) in “La fille aux cheveux de lin”; e – in ancor più marcato esito modernistico – approfondendo in senso materico ed oggettuale tali stesse condotte di polarizzazione: in “Syrinx” (composizione più matura) la tonica di polarizzazione (I? e T?) di reb è da associarsi sia al materiale “pantonale” (svolazzatine su sol, la, si, tutti in bequadro) ornamentalmente innestato nell’ambito eolico (o minore naturale) del tono-modo d’imposto, così come esposto nel fin troppo caratterizzante tema (insieme: “oggetto” e “materia” d’invenzione). E grazie alla cui aggregazione modale attualizzerà (… ri-modulerà) la scala esatonale in esito finale (ultime battute).

Qui, nell’allegato, sono presenti anche altri esempi su cui è possibile studiare questa meccanica – appunto: la polarizzazione – tipica dei processi di elaborazione pantonale nel “tonalismo contemporaneo” (serialità dodecafonica inclusa).

La prossima settimana esporrò materiale utile per le simulazioni di esame sulle “forme-Sonata”.